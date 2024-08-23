Система управления медиаактивами (Media Asset Management, МАМ) – это ключевой инструмент современного ТВ-производства, связанный со всеми его производственными процессами. Основными функциями MAM являются сбор, хранение, каталогизация, поиск и архивирование медиаконтента телекомпании. Система работает с видеофайлами, хранит изображения, титры, звуковые файлы и любой другой цифровой контент и метаданные, которые используется при производстве ТВ-продуктов.