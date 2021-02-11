Власти накажут Tele2 за повышение тарифов для 12 млн абонентов

ФАС возбудила дело в отношении Tele2 из-за повышения тарифов на сотовую связь. Повышение составило в среднем 13% и коснулось примерно 12 млн абонентов. Оператор объясняет повышение пандемией короновируса, из-за которой возросла нагрузка на сотовые сети.

Дело ФАС в отношении Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотового оператора «Т2 мобайл» (торговая марка Tele2) из-за нарушения антимонопольного законодательства. Как говорится в сообщении ФАС, в ведомство продолжает поступать большое количество обращений граждан — абонентов Tele2, связанных с изменением стоимости услуг связи.

По данным ФАС, с 1 января 2021 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи более чем для 12 млн своих абонентов — физических лиц. В среднем повышение составило 13%. Обоснования повышения роста своих затрат оператор не приводил. В ведомстве считают, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей.

Почему Tele2 повышает тарифы

Со своей стороны, в пресс-службе Tele2 утверждают, что предоставляли ФАС экономическое обоснование повышения тарифов. В компании объясняют произошедшее пандемией короновируса, которая привела к росту трафика в сетях оператора в среднем на 15% в течение 2020 г.

ФАС возбудила дело в отношении Tele2

«При этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов: клиентам нужен быстрый бесперебойный интернет, широкое покрытие и большой объем услуг в пакете, — говорят в компании. — Новые критерии качества требуют больших инвестиций в развитие сети. Так, в 2021 г. мы планируем удвоить инвестиции в строительство базовых станций. Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени».

В Tele2 добавляют, что январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 руб. Соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта, а клиенты получили доступ к инновационной функциональности пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг, что актуально на фоне резкого роста интернет-потребления, уверены в компании.

Не первые претензии к Tele2 из-за повышения тарифов

ФАС не первый раз наказывает Tele2 за повышение тарифов. В мае 2020 г. ведомство обнаружило, что оператор в среднем на 10% поднял цены в ряде архивных тарифов, что затронуло ориентировочно 11 млн абонентов. Ведомство выдало оператору предупреждение.

Затем ФАС возбудила дело, по результатам рассмотрения которого оператору было выдано предписание о отмене повышения тарифов. В ФАС указывают, что данное предписание до сих не было исполнено, и оператор оспаривает его в судебном порядке.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин в разговоре с CNews отметил, что для повышения цен на сотовую связь есть объективные причины. «Телекоммуникационный рынок последние годы рос только ан 2-3% в год, а в 2020 г. вообще упал на 3%, — говорит аналитик. — Кроме того, на операторов растет регуляторное давление в виде закона Яровой, суверенного интернета, доступного интернета и т. д. Что касается Tele2, то этот оператор раньше имел имидж дискаунтера, в связи с чем, возможно, именно его и решили наказать за повышение тарифов».