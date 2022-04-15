«Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком»

«Ростех» интересуется «Ростелекомом»

Госкорпорация «Ростех» просит Правительство передать ему госпакет акций «Ростелекома». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Утверждается, что госкорпорация направило соответствующую просьбу Президенту России Владимиру Путину, который поручил проработать данный вопрос.

Сейчас предложение «Ростеха» рассматривается профильными ведомствами, включая Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Росимущество и Минфин. «Ростех» обосновал свое предложение тем, что госкорпорация и «Ростелеком» работают в смежных областях, а «в условиях санкций необходима жесткая координация и концентрация ресурсов со стороны государства и отечественной промышленности».

«Ростех» просит Правительство передать ему госпакет акций «Ростелекома», чтобы объединить с ним усилия в условиях санкций

В частности, «Ростех» занимается разработкой телекоммуникационного оборудования и консолидирует компетенции в сфере создания и развития сетей пятого поколения сотовой связи (5G). «Ростелеком» является оператором связи, в том числе владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), и планирует строить сети 5G.

«Ростех» также хочет получить доли «ВЭБ.РФ» и ВТБ в «Ростелекоме»

Сейчас государство напрямую владеет 35,9% от общего числа акций «Ростелекома». Два государственных банка «ВЭБ.РФ» и ВТБ владеют еще 7,9% и 3,2% акций оператора соответственно. «Ростех», по утверждению «Интерфакса», хочет получить все эти пакеты акций, то есть в совокупности 47%.

Еще 19,7% акций «Ростелекома» принадлежат компании «Телеком Инвестиции», которая представляет интересы бывших акционеров «Т2 Мобайл»: ВТБ, банка «Россия и структур Алексея Мордашова. 2% акций оператора принадлежат его же дочернему обществу – «Мобител».

В «Ростехе» отказались от комментариев по данному вопросу. В пресс-службе Минцифры и секретариате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко не ответили на запросы CNews по этой теме.

Как «Ростех» и «Ростелекому» сотрудничают

У «Ростелекома» и у «Ростеха» есть несколько примеров сотрудничества. В 2020 г. обе компании вместе с микроэлектронным холдингом «Элемент» (является совместным предприятием АФК «Система» и «Ростеха») создали консорциум «Телекоммуникационные технологии».

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Также в 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» создали совместное предприятие для развития телемедицинских сервисов – «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»). В 2021 г. к данному партнерству присоединился холдинг «Фармстандарт».

«Ростех» давно испытывает интерес к операторскому бизнесу, но «Ростелекому» вряд ли такая идея понравится, - говорит гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – Пока успешных историй с управлением «Рсотехом» телекоммуникационными активами нет. Можно вспомнить только историю WiMAX-оператора «Скартел» (бренд Yota), который был создан при участии «Ростеха» и продан затем «Мегафону». Но непонятно, смог ли «Ростех» выйти из этой истории с прибылью». Недавно «Ростех» вместе с «Эр-Телекомом» купили московского телекоммуникационного оператора «Акадо».