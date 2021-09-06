«Билайн» продал все свои сотовые вышки

Группа Veon договорилась о продаже принадлежащих ей в России башенных активов за сумму 70,6 млрд руб. Покупателем выступил независимый башенный оператор компания «Сервис-телеком».

Veon продает российские башни «Сервис-телекому»

Группа Veon, владеющая российским оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), объявила о продаже принадлежащих ей в России башенных активов. В ходе сделки будет продано 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений, которыми владеет «дочка» «Вымпелкома» «Национальная башенная компания» (НБК).

Покупателем выступит «Сервис-телеком», один из ведущих независимых операторов пассивной инфраструктуры. За 100% НБК будет выплачено 70,65 млрд руб. с учетом отложенных платежей. Мультипликатор EV/EBITDA (отношение рыночной стоимости компании к прибыли до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) у НБК после закрытия сделки составит 11,7.

Также «Вымпелком» и НБК заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве по предоставлению услуги башенной инфраструктуры на период до 8 лет. По усмотрению «Вымпелкома» этот договор можно будет многократно продлевать еще на восемь лет. При этом «Вымпелком» взял на себя обязательство заказать строительство дополнительно еще 5 тыс. объектов башенной инфраструктуры по модели build-to-suit за период до 2029 г.

Как российские сотовые операторы думали избавляться от башенных активов

Разговоры о продаже российскими сотовыми операторами своей башенной инфраструктуры начались в районе 2015 г. Тогда «Мегафон» выделил свои башенные активы в «Первую башенную компанию», а «Вымпелком» - в НБК. В 2017 г. сообщалось, что «Вымпелком» договорился о продаже данных активов другому независимому башенному оператору - «Русские башни» за $700 млн, но эта сделка не состоялась.

Группа Veon договорилась о продаже принадлежащих ей в России башенных активов за 70,6 млрд рублей

Недавно журнал Forbes писал, что «Мегафон» тоже может избавиться от своей башенной инфраструктуры. Бывший гендиректор оператора Иван Таврин ведет переговоры о слиянии «Первой башенной компании» и принадлежащего ему башенного оператора «Вертикаль». В сделке должна фигурировать одна из созданных Тавриным компаний с название Kismet Acquitions. Три таких компании провели IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ с целью дальнейших слияний.

Как Veon продавал башенные активы

У Veon уже есть опыт продажи башенных активов. Группа продала за 700 млн евро соответствующую инфраструктуру в Италии. После этого группа продала и принадлежащего ей итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni. Также Veon договаривался о продаже башенной инфраструктуры в Пакистане за $940 млн, но сделка не состоялась.

Проблемы со строительством сооружений связи в России

«В России основной проблемой при строительстве сооружений связи является получение большого количества разрешительной документации – на землю, на энергоотводы и т.д., - отмечает гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Значительная часть антенно-мачтовых сооружений сейчас не имеет всех необходимых разрешений. Новому владельцу башенной инфраструктуры «Вымпелкома» будет непросто решить эти вопросы, не имея административного ресурса на всей территории страны».