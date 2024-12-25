Фесенко Игорь
Фесенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
|Группа Самолет 72 1
|Земельный банк 16 1
|Группа Самолет - Самолет плюс 14 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|Microsoft Office Excel 1197 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Меденцев Константин 97 1
|Никитин Максим 23 1
|Полозов-Яблонский Андрей 10 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Васильев Даниил 1 1
|Степченков Сергей 1 1
|Попов Семен 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
|Земля - планета Солнечной системы 10374 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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