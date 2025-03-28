Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Ozon автоматизировал процессы FP&A с Optimacros

Ozon внедрил отечественную систему Optimacros для автоматизации задач финансового планирования и анализа (FP&A). Подрядчиком проекта выступила компания OptiTeam Consulting. Об этом CNews сообщили представители OptiTeam Consulting.

Потребность в новом программном обеспечении появилась из-за необходимости в дальнейшем развитии методологии корпоративного планирования. Optimacros выбрали по следующим параметрам: входит в реестр российского ПО, позволяет хранить данные на сервере заказчика (on-premise) и обладает возможностями для построения управленческого учета.

Перед проектной командой поставили задачи: сохранить и усовершенствовать методологию базовых систем и источников данных, разработать новые модели. Также клиенту было важно внедрить систему в сжатые сроки. Через четыре месяца после старта проекта Ozon получил две первые реализованные модели финансовой отчетности.

Специалисты OptiTeam Consulting перенесли в систему Optimacros часть процессов планирования и прогнозирования расходов. Была реализована драйверная модель, которая упрощает и ускоряет процесс планирования расходов и дает возможность видеть все интеграции и их результаты. Внедрен сбор фактической отчетности на уровне отдельных логистических объектов.

Для анализа необходимой информации настроили интеграции с другими моделями для сбора фактических данных и прогнозов, а также консолидировали данные в едином пространстве. Решение позволило формировать отчетность, анализировать фактические показатели и моделировать возможные сценарии для оперативного управления.

«Высокий уровень профессионализма и вовлеченность команды заказчика позволили нам создать решение, отвечающее уникальным потребностям и процессам компании. Хотя масштабы задач представляли собой вызов для нас, они также стали источником вдохновения. Благодарим Ozon за доверие и совместную работу», — сказал Игорь Фесенко, операционный директор и партнер консалтинговой практики OptiTeam.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти просят «Яндекс» и Сбербанк создать единое ПО для российских промышленных роботов

Армия США закрывает грандиозный провальный ИТ-проект. За восемь лет он подорожал в девять раз, но так и не был завершен

Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки

ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Начались продажи внешних аккумуляторов, в которых совсем нет лития. Они не взрываются и служат в 10 раз дольше

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153