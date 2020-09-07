Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота»

Специалисты российского системного интегратора «Рамакс интернейшнл» (входит в Ramax group) завершили проект внедрения автоматизированного решения по мониторингу реализации программы инновационного развития (ПИР) в компаниях группы «Аэрофлот».

Это абсолютно новое технологическое решение в области автоматизации мониторинга исполнения ПИР, не имеющее аналогов на российском рынке. Оно позволяет оптимизировать трудозатраты на подготовку среднесрочного плана реализации и отчетности выполнения ПИР, время на сбор и верификацию данных, а также обеспечивает централизованный сбор и хранение информации.

В начале 2019 года, на старте работ по проекту, перед командой консультантов были поставлены масштабные задачи по созданию полноценного рабочего места сотрудников группы сопровождения ПИР ПАО «Аэрофлот» и дочерних обществ - «Авиакомпания «Россия» и «Авиакомпания «Аврора». В рамках проекта специалисты «Рамакс интернейшнл» разработали модуль автоматизированного сбора, верификации, консолидации и подготовки данных для формирования среднесрочного плана ПИР и модуль подготовки отчетности об исполнении ПИР и расширенной оперативной отчетности по группе «Аэрофлот».

Решение было успешно интегрировано с системой оперативного учета, производственными системами, системой планирования и бюджетирования. Учитывая тот факт, что существенная часть ИТ-инфраструктуры «Аэрофлота» реализована на базе решений конкретных вендоров, в архитектуре были использованы возможности уже эксплуатируемых заказчиком продуктов. Это максимально позитивно сказалось на интеграции и настройке системы мониторинга ПИР в разрезе сроков работ и адаптации ее в ИТ-ландшафте группы «Аэрофлот».

В настоящее время работы завершены, решение принято заказчиком в промышленную эксплуатацию.

Советник генерального директора «Аэрофлота» по инновационному развитию Андрей Полозов-Яблонский отметил: «В наших планах повысить показатель качества реализации Программы инновационного развития на 2 п.п. Кроме того, мы ожидаем существенного сокращения объемов ручного труда в процессе формирования планов и отчетов».

«Проект квалифицирован как НИОКР, и это первое подобное решение в области автоматизации мониторинга Программы инновационного развития на российском рынке в принципе, чем мы очень гордимся, – сказала руководитель отдела аналитических решений и отчетности «Рамакс интернейшнл» Екатерина Волкова. – Участие в проекте для группы «Аэрофлот» и его успешное завершение дает нам понимание перспективных направлений развития системы. В частности, при активной поддержке заказчика были подготовлены предложения о возможности применения полученного опыта для централизованного решения Министерства экономического развития по сбору и оперативному контролю исполнения ПИР компаниями».

Недавно в рамках бизнес-завтрака Клуба директоров по науке и инновациям (профессиональное сообщество топ-менеджеров, отвечающих в крупнейших российских компаниях за инновационное развитие, науку, технологическую политику, исследования и разработки) была проведена презентация разработанной системы. В мероприятии принимали участие действующие члены Клуба, представители Министерства экономического развития, «Ростелеком», «НЛМК», НАТТ, «Интер РАО», Сбербанк, Минэнерго, «Почта России» и другие. Тема актуальна для организаций с государственным участием, так как они регулярно предоставляют федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), в частности Министерству экономического развития РФ, данные о достижении ключевых показателей эффективности и о реализации Программы инновационного развития (ПИР) на ежегодной основе.