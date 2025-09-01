Разделы

Федеральный закон 140-ФЗ О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Сервис «Логистика» от «Контура» помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН ​ 1
09.12.2015 Начался этап стресс-тестирования взаимоотношений ИТ-компаний и поставщиков решений для банков 1
23.10.2014 Как Башкортостан переходит на контрактную систему в сфере госзакупок 1
28.02.2008 Судьба ЭПС в России: как избежать финансового коллапса? 1
26.12.2007 Филиалы банка «Уралсиб» объединит единая система приема платежей 1
04.10.2007 Квартплата без очередей: идет обкатка SMS-расчетов 1
27.09.2007 В правительстве обсудят порядок приема платежей за электросвязь 1
02.03.2007 Электронные платежи: игроки готовятся к битве с ЦБ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Федеральный закон 140-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Webmoney - Вебмани.Ру 544 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13660 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Питерская группа связистов 435 1
Простой бизнес 22 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Softkey - Софткей 210 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
ПрограмБанк 95 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7853 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 136 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 836 1
Ингосстрах СПАО 442 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Ренессанс Брокер 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 39 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 1
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Таврический Банк 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5090 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6183 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2785 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Ассоциация-800 20 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5260 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28564 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32858 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12677 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21517 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8370 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13073 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2408 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2016 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5022 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1644 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5611 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7307 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8760 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3403 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5181 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4363 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21839 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8392 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5324 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11867 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2241 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 525 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4167 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13150 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 882 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 372 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 418 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2292 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1732 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12641 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 140 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 864 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 863 1
Webmoney Transfer 154 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3390 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
ПрограмБанк Страхование 2 1
ПрограмБанк КредитМикро 2 1
Ким Борис 75 3
Оганесян Ашот 131 1
Брюквин Юрий 299 1
Новиков Сергей 45 1
Соболев Александр 12 1
Дарахвелидзе Петр 15 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Мучник Феликс 68 1
Занин Виталий 22 1
Гусев Алексей 19 1
Савин Сергей 95 1
Шрамко Кирилл 25 1
Захаркина Ольга 24 1
Иванов Даниил 8 1
Алешко Евгения 9 1
Полозов-Яблонский Андрей 10 1
Евтюшкин Александр 7 1
Смирнов Илья 7 1
Круглов Андрей 6 1
Покровский Александр 5 1
Тютин Василий 2 1
Горбачева Маргарита 2 1
Пчелинский Георгий 1 1
Пристинский Андрей 2 1
Редько Николай 1 1
Пахомов Филипп 1 1
Шпак Валерий 1 1
Кондрашкин Сергей 1 1
Зехирев Любомир 1 1
Шипилов Андрей 2 1
Баранов Феликс 4 1
Филимонов Евгений 4 1
Ионкин Николай 5 1
Бялковская Вероника 3 1
Чанышева Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52939 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1306 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44882 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18184 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4043 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 1
Россия - СФО - Кемеровская область 965 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 866 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Адмиралтейский район 16 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10343 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6963 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8386 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3699 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4331 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2020 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25317 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8138 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1161 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6208 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2954 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7162 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2248 1
НКО - Некоммерческая организация 531 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5227 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 365 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 61 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 262 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3516 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6238 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1680 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1786 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1356 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 352 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 127 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 1
ЕПС - Единый план счетов 185 1
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 20 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11354 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8291 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
Рустелеком ТК 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 922 1
Институт финансового планирования 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2087 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
