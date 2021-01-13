DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году

По итогам 2020 г. выручка группы компаний DZ Systems составила более 500 миллионов рублей. Холдинг, отметивший минувшей осенью 15 лет со дня основания, вошел в число представителей ИТ-отрасли, которые уверенно набирали обороты: за прошедший год его выручка выросла почти в два раза. Основная ее доля приходится на мобильную и энтерпрайз-разработку – 235 и 142 миллиона рублей соответственно.

За год существенно выросла и выручка в области консалтинга, она составила в 2020-ом 40 миллионов рублей.

Дмитрий Завалишин, генеральный директор и основатель DZ Systems, в прошлом – создатель «Яндекс.Маркета», отметил: «Наши заказчики заинтересованы не только в разработке программного обеспечения, но и в правильной постановке задачи на такую разработку. А она, в свою очередь, проистекает из бизнес-задач заказчика и возможности их реализации посредством современных технологий – лучших практик сегодняшнего, а иногда и завтрашнего дня».

«Консалтинговые услуги во всей широте их спектра – от исследования спроса и сравнительного анализа продуктов, продвигаемых конкурентами, до проверки возможности реализации того или иного функционала при создании мобильного приложения, – с каждым годом пользуются все большей популярностью, – сказал Артем Михайлов, генеральный директор компании e-Legion, входящей в холдинг DZ Systems. – Понимая это, мы наращиваем объем таких услуг, расширяем наше предложение. Растет и собственный опыт в этом направлении, появляются новые успешные кейсы».

Выросло и число клиентов холдинга, среди которых немало компаний федерального масштаба, заказчиков международных проектов. За последние два года с DZ Systems сотрудничали «Альфа-Банк», для которого было разработано мобильное приложение «Альфа-Директ», и «Тинькофф Банк», Accessories & Digital Distribution Company, по заказу которой созданы мобильные приложения для JetKid, JetSport, JetPet, и X5 Retail Group, фармацевтическая компания «Акрихин», телеком-операторы «Теле2», «Эр-Телеком» и другие. С большинством крупных клиентов, для которых качество особенно важно, DZ Systems связывает долгосрочное сотрудничество.

Характерно, что на фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19, группа компаний существенно увеличила кадровый состав. Так, команда e-Legion стала больше на 50 сотрудников. Это объясняется, в первую очередь, значительным ростом числа реализуемых проектов в области мобильной разработки – более чем в три раза по сравнению с 2016 годом. В 2021 году планируется пятикратное расширение коллектива, работающего с энтерпрайз-проектами. Аналитики DZ Systems прогнозируют значительное увеличение числа клиентов компании и рост выручки на 170 миллионов рублей.

Высокая квалификация сотрудников компании e-Legion была отмечена наградами в рамках престижных отраслевых премий и крупнейших digital-конкурсов. Золото и серебро принес команде на премии «Рейтинг Рунета» проект «Мой Теле2» сразу в двух номинациях – «Сервисы» и «Приложение бренда». И 1 место на премии Summer Tagline Awards получил проект «А как инвестировать?» — мобильный учебник для клиентов «Тинькофф Банк». Мобильное приложение под Android было создано всего за две недели, и после запуска заслужило значительную популярность среди пользователей: за первые два месяца число его установок превысило 100 000. От проекта по слиянию e-Legion со студией разработки мобильных приложений Globus было принято решение отказаться.

Продолжает активно развиваться Лаборатория искусственного интеллекта в составе компании Digital Zone. Технологии нейронной сети, разрабатываемые сотрудниками Лаборатории, нашли применение в ряде проектов группы компаний. Так, в рамках разработки цифровой платформы для провайдера логистических услуг ГК «ОБОЗ» они позволили создать высокорезультативную систему рейтингования поставщиков и покупателей программного продукта.

Стартовал долгосрочный проект с университетом «Иннополис» по совместному развитию операционной системы «Фантом», разработанной Дмитрием Завалишиным. Сотрудники и студенты «Иннополиса» в рамках научно-исследовательских проектов университета с 2020 года участвуют в программе по «скрещиванию» ядра операционной системы «Фантом» и фреймворка Genode, предназначенного для создания и развития ОС. Этот фреймворк поддерживает около 10 микроядер архитектуры x86 и ARM, среди которых seL4, NOVA, fiasco. Все совместные программные продукты DZ Systems и «Иннополиса» распространяются на условиях свободных лицензий.

В конце года DZ Systems вступила в ассоциацию НП РУССОФТ, одно из наиболее влиятельных объединений компаний-разработчиков программного обеспечений в России, в которое входит более 170 ИТ-компаний, объединяющих более 70000 программистов высочайшей квалификации. Вступление в ассоциацию открывает перед холдингом широкие возможности для обмена профессиональным опытом с коллегами, работающими над проектами самого разного профиля. Это будет полезно как для DZ Systems, так и для российской ИТ-отрасли в целом – для общего развития индустрии разработки программных продуктов, содействия экспорту отраслевых продуктов и услуг по разработке ПО и т. д.

В 2021 году группа компаний DZ Systems планирует развивать сотрудничество с крупными энергетическими, добывающими и производственными компаниями, научно-исследовательскими институтами и органами исполнительной власти.