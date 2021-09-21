Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов

Российские разработчики программного обеспечения ГК DZ Systems и компания Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов. Пользователи платформы «Апрентис» (разработка DZ Systems) получили возможность конструировать полностью российские прикладные решения, базирующиеся на отечественной системе управления базами данных (СУБД) разработки Postgres Professional. Теперь платформа «Апрентис», позволяющая практически без программирования создавать приложения для любых возникающих задач, будет работать с СУБД Postgres Pro. Это значительно повысит безопасность программных решений, созданных на ее основе, сделает «Апрентис» востребованным среди предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных институтов, организаций, работающих с соблюдением режима секретности.

«Апрентис» – единственный в мире программный продукт такого рода, разработка Антона Чижова, советского и российского программиста, известного как автора первого антивируса для IBM PC. Это простая и гибкая платформа, предназначенная для решения вопросов автоматизации сквозных бизнес-процессов на практически любом предприятии. По сути, это конструктор бизнес-приложений. Без лишнего программирования пользователь «Апрентиса» может создать приложение для решения любой стоящей перед ним задачи. Не нужен специальный штат программистов и администраторов – система относится к типу low code, то есть практически не требует специальных навыков. И, что особенно ценно, она размещается в закрытом контуре на серверном окружении предприятия, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности.

Postgres Pro – система управления базами данных, созданная отечественными разработчиками свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, от которой она отличается дополнительной функциональностью и оптимизациями, востребованными при создании крупных и высоконадежных информационных систем. Это программное обеспечение получило сертификат ФСТЭК и входит в Единый реестр российского ПО.

До перехода на Postgres Pro платформа «Апрентис» опиралась на зарубежную систему управления базами данных MS SQL. «Если у нас возникали какие-то вопросы к той СУБД, например, относительно оптимизации производительности или тонкостей ее настройки, получить консультацию от ее разработчиков было, очень сложно. Но разработчики СУБД Postgres Pro – наши, российские, и они готовы к сотрудничеству. У них можно запросить консультацию в любой момент», – отметил Дмитрий Завалишин, генеральный директор ГК DZ Systems, в состав которой входит компания «Апрентис».