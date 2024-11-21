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В научной лаборатории создана ИТ-инфраструктура на основе ПАК виртуализации и хранения данных «Гравитон»

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» оснастил программно-аппаратными комплексами (ПАК) виртуализации «Гелиус» и хранения научную лабораторию. Комплексная система является основой отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры, предоставляя ключевые сервисы — виртуализации, управления сетью и хранения данных. Рабочие места сотрудников оборудованы производительными рабочими станциями. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Чтобы вести научную деятельность и работать со сверхточными фотоснимками, научной лаборатории потребовалось развернуть новую ИТ-инфраструктуру. Одним из ключевых требований заказчика было использование оборудования российского производства, включенного в Реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Компания «Гравитон» предложила комплексное решение — программно-аппаратный комплекс (ПАК) виртуализации «Гелиус». Аппаратная часть ПАК виртуализации «Гелиус» включает в себя серверы «Гравитон» и коммутаторы. Программная часть комплекса отвечает за виртуализацию вычислительных ресурсов и хранение данных. В научной лаборатории система «Гелиус» стала фундаментом для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры — на ее основе организована виртуализация серверов, хранение данных и управление сетью.

В дата-центре организации выполнен монтаж серверного и коммутационного оборудования вычислительной системы «Гелиус», произведена настройка ПО. Важным аспектом проекта стала интеграция ПАК со смежными системами в ИТ-инфраструктуре заказчика. Так ПАК «Гелиус» интегрирован с системой хранения данных — ПАК хранения данных «Гравитон» и системой мониторинга Zabbix.

Научная лаборатория получила полностью готовое решение. С его помощью ИТ-специалисты организации управляют полным жизненным циклом виртуальных машин, сетью передачи данных и системой хранения данных. Интеграция с ПАК хранения «Гравитон» обеспечивает сохранность информации в случае сбоев ИТ-инфраструктуры.

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«Мы выбирали между классическим построением ИТ-инфраструктуры, который потребовал бы внедрение и интеграцию шести компонентов, и ее созданием на базе ПАК. ПАК "Гелиус" уже содержит в себе весь необходимый для нас функционал. Кроме того, его использование дало преимущество по скорости развертывания вычислительных мощностей и экономии бюджета. Нам удалось оптимизировать затраты в 2,3 раза по сравнению с созданием ИТ-инфраструктуры классической архитектуры. По итогам эксплуатации оборудования "Гравитон" считаем свой выбор полностью обоснованным», — отметил представитель научной лаборатории.

«Этот проект стал ярким примером успешного внедрения и использования разного ИТ-оборудования "Гравитон". Наша продукция смогла закрыть потребности заказчика и в части организации рабочих мест сотрудников, которым были нужны высокопроизводительные рабочие станции, и в части ИТ-инфраструктуры», — сказал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

В течение трех лет после внедрения компания «Гравитон» будет оказывать гарантийное обслуживание и техническую поддержку, включая обновление ПО, развитие функционала систем по требованиям заказчика.

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