Малым и средним предприятиям: «Гравитон» и «Группа Астра» разработали новый ПАК виртуализации

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и компания ISPsystem, разработчик российского ПО (входит в «Группу Астра»), создали комплексное решение для построения ИТ-инфраструктуры — ПАК Helius.Astra. Предложение ориентировано на малые и средние организации, которым необходимо выполнить требования программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Интегрированное ИТ-решение включает в себя уже успешно апробированные разработки. Аппаратную часть Helius.Astra составляют серверы «Гравитон» на производственных процессорах нового поколения, а также СХД «Гравитон». Программная платформа VMmanager от ISPsystem отвечает за создание отказоустойчивой среды виртуализации. Все составляющие части Helius.Astra протестированы на совместимость, а поддержка осуществляется по принципу «одного окна». Гарантия — три года.

ПАК Helius.Astra включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и уже доступен для заказа через авторизированных партнеров «Гравитон». Helius.Astra создан с использованием опыта и наработок ПАК «Гелиус» от «Гравитон». ПАК «Гелиус» — это гиперконвергентное решение, в составе которого есть все необходимое для построения ИТ-инфраструктуры с нуля и для бесшовной миграции с зарубежных платформ. Однако это решение ориентировано на крупные организации.

«Вместе с ISPsystem мы разработали новый программно-аппаратный комплекс на базе классической архитектуры — Helius.Astra, оптимально подходящий небольшим заказчикам. В его составе высокопроизводительные серверы, стабильное ПО виртуализации и вся необходимая коммутация. Возможность нативного масштабирования делает это решение оптимальным с учетом дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры», — сказал Станислав Кабацкий, руководитель управления корпоративных систем «Гравитон».

«Партнерство с компанией «Гравитон» — это наглядная демонстрация консолидированной позиции российских разработчиков программного обеспечения, производителей высокотехнологичного оборудования и всей ИТ-отрасли в целом, которая заключается в предоставлении рынку доступных, качественных и проверенных решений, не уступающих зарубежным аналогам. ПАК Helius.Astra позволит усовершенствовать архитектуру ИТ-ландшафта даже в самых небольших организациях», — отметил Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.