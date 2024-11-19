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Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые операционные и финансовые показатели по МСФО за 9 месяцев 2024 года

Отгрузки выросли на 98% год к году и достигли 10,1 млрд руб. благодаря масштабированию бизнеса и развитию продуктово-сервисного подхода. Отгрузки — управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы от третьих сторон. Отгрузки признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем, не учитывают премии за достижение определенного объема продаж и не включают НДС.

Выручка увеличилась на 84% год к году до 8,6 млрд руб. благодаря росту продаж продуктов экосистемы (без ОС Astra Linux) более чем в четыре раза и роста доходов от сопровождения продуктов более чем в два раза.

Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 27%, увеличившись практически в два с половиной раза относительно аналогичного периода 2023 г.

Скорректированная EBITDA (скорректированная на сумму расходов по мотивационной программе, предполагающей передачу акций сотрудникам) увеличилась на 97% год к году и составила 2,4 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль (скорректированная на сумму расходов по мотивационной программе, предполагающей передачу акций сотрудникам) достигла 2,4 млрд рублей, увеличившись на 68% год к году.

Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих решений составили 2 млрд руб., увеличившись более чем в 2,5 раза год к году.

Показатель чистый долг / LTM cкорр. EBITDA на 30 сентября 2024 г. составил 0,34х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке и позволяет группе инвестировать в собственную разработку.

Деятельность «Группы Астра» носит сезонный характер по всем направлениям бизнеса, включая реализацию лицензий, предоставление услуг по технической поддержке и консалтинг. Это связано с особенностями цикла планирования и бюджетирования клиентов. Порядка 50% выручки компании может приходится на IV квартал, в частности, на декабрь.

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Цифровизация

В III квартале 2024 г. «Группа Астра» выпустила обновленную версию флагманского продукта — операционную систему (ОС) Astra Linux 1.8, а также ряд новых продуктов: единый центр мониторинга ИТ-инфраструктуры в режиме реального времени Astra Monitoring, облачную платформу Astra Cloud, доступную в форматах on-premise и частного облака, развернутого на базе ОС Astra Linux. Совместно с производителем вычислительной техники «Гравитон» группа также запустила новый программно-аппаратный комплекс виртуализации Helius.Astra, предназначенный для компаний среднего и малого бизнеса.

В III квартале 2024 г. группа заключила ряд значимых соглашений о сотрудничестве с российскими регионами и ведущими компаниями из различных отраслей экономики, а также продолжила внедрять собственные решения в ИТ-инфраструктуры крупнейших организаций России.

«Группа Астра» последовательно расширяет команду. На 30 сентября 2024 г. количество сотрудников составило 2,6 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее (из них более 70% — ИТ-специалисты).

Выполнение стратегических задач

13 октября 2024 г. «Группа Астра», ставшая первой публичной компанией-разработчиком инфраструктурного ПО на «Московской бирже», отметила год с начала торгов акциями под тикером ASTR. Сегодня акции группы входят в первый котировальный список, а также в базу расчета 12 биржевых индексов, включая основной «Индекс Московской биржи».

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Облачные тренды

В июле 2024 г. компания запустила двухлетнюю программу мотивации для более чем 130 членов команды—топ-менеджмента и ключевых сотрудников. Основная задача, стоящая перед менеджментом, — утроение чистой прибыли «Группы Астра» за два года. Фактический бюджет программы составил — 1,8 млн акций компании из квазиказначейского пакета (дополнительная эмиссия не проводилась): сотрудники получат основную часть акций только после защиты KPI по результатам 2025 г. До этого акции будут оставаться на балансе дочернего общества.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра»: «В октябре исполнился год с выхода «Группы Астра» на IPO. Наша сделка во многом стала эталонной для российского фондового рынка. Я рада, что мы смогли привлечь внимание инвесторов к отечественной ИТ-индустрии и стимулировали последующие размещения коллег по отрасли. За год компания прошла большой путь развития бизнеса, повышения уровня корпоративного управления и информационной открытости. В результате акции группы были включены в первый котировальный список Московской биржи и главные индексы российского фондового рынка. Несмотря на турбулентные времена, ценные бумаги нашей компании сегодня торгуются более чем на 50% выше цены IPO. По итогам девяти месяцев 2024 г. мы смогли показать высокие темпы роста и уверенный уровень рентабельности с учетом характерной для нашего бизнеса сезонности. Это соответствует стратегической цели по утроению чистой прибыли в течение двух лет. Рост выручки по итогам девяти месяцев 2024 г. во многом был обусловлен кратным ростом продаж как продуктов экосистемы, так и услуг по их сопровождению. Мы последовательно расширяем линейку наших продуктов и совершенствуем уже имеющееся программное обеспечение, чтобы комплексно закрывать потребности клиентов, диверсифицировать бизнес и повышать его устойчивость. Все это вносит вклад в увеличение акционерной стоимости бизнеса. Поэтому инвестиции в разработку новых продуктов, а также повышение функциональности существующих – наш приоритет. В III квартале 2024 г. мы заключили более десяти стратегических соглашений о сотрудничестве с компаниями крупного, среднего и малого бизнеса, правительствами российских регионов и образовательными учреждениями. Укрепление лидерских позиций на российском рынке обеспечивает дальнейший рост бизнеса группы и обеспечивает цифровой суверенитет России».

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Основные финансовые показатели группы за девять месяцев 2024 года

Расширенные данные для аналитиков (databook) размещены в разделе «Отчеты» сайта для инвесторов «Группы Астра».

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