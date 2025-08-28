Выручка «Группы Астра» достигла 7 млрд руб. в первом полугодии 2025 года

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО за первые шесть месяцев 2025 г.

Ключевые операционные и финансовые показатели

Бизнес «Группы Астра» традиционно имеет выраженную сезонность: около 70% отгрузок, как правило, приходится на второе полугодие, в то время как структура расходов остается равномерной в течение года. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Отгрузки в первом полугодии 2025 г. выросли на 4% год к году, до 5,8 млрд руб.

Выручка увеличилась на 34% по сравнению с 2024 г. и составила 6,6 млрд руб. Существенный вклад внесли признание выручки от ранее осуществленных отгрузок и рост выручки от сопровождения продуктов.

Скорректированная EBITDA достигла 1,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 0,6 млрд руб.

Чистый долг/ cкорр. EBITDA LTM на 30 июня 2025 г. составил 0,23. Группа сохраняет низкую долговую нагрузку благодаря эффективному управлению ликвидностью и стабильному операционному денежному потоку. Это позволяет инвестировать в технологии даже при жесткой денежно-кредитной политике.

Корпоративные события

В апреле 2025 г. Совет директоров принял решение о целесообразности обратного выкупа до 2 млн акций собственных акций (buyback), что эквивалентно примерно 1% уставного капитала компании. Фактический размер выкупа будет зависеть от нескольких факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, выполнение KPI долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников. На 28 августа 2025 г. было выкуплено 500 тыс акций.

На годовом общем собрании 27 июня 2025 г. акционеры приняли решение выплатить окончательные дивиденды по итогам 2024 г. в размере 661 млн руб. или 3,15 руб. на обыкновенную акцию. С учетом промежуточных выплат общая сумма дивидендов за 2024 г. составила 1,2 млрд руб., что соответствует 5,79 руб. на обыкновенную акцию.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра»: «Итоги первого полугодия подтверждают устойчивость нашей продуктово-сервисной модели. Несмотря на высокую ключевую ставку, макроэкономическую неопределенность и замедление инвестиционной активности со стороны заказчиков, «Группа Астра» сохраняет стабильные бизнес-результаты и использует текущие вызовы как стимул для повышения операционной эффективности. Наша задача — продолжать развивать компанию в интересах акционеров, обеспечивая долгосрочную устойчивость и формируя основу для роста. Мы все еще видим замедление в ИТ-секторе: действующие и потенциальные клиенты по-прежнему осторожно подходят к инвестиционным решениям, что удлиняет цикл согласования проектов и формирует отложенный спрос. Это видно по отгрузкам за отчетный период, которые остались почти на том же уровне относительно аналогичного периода 2024 г. Указанные факторы наряду с исторической сезонностью могут оказать влияние на финальные годовые результаты группы. Однако итоговая динамика финансовых показателей будет зависеть от макроэкономических условий и активности клиентов. В то же время запущенный этим летом цикл смягчения денежно-кредитной политики создает предпосылки для оживления инвестиционной активности на российском рынке. Наша компания усиливает фокус на контроле расходов и повышении операционной эффективности, делая акцент на высоком уровне рентабельности и росте производительности. В частности, «Группа Астра» планирует оптимизировать процессы разработки: устранить дублирующие функции, которые неизбежно возникают в результате M&A-сделок, и перестроить команды в соответствии с новым портфельным подходом развития продуктов. Расширение бизнеса и меняющаяся рыночная конъюнктура придают этому вопросу особенную важность. Параллельно мы продолжаем инвестировать в технологическое развитие и реализацию стратегии «Группы Астра», направленную на обеспечение лидерства на национальном рынке инфраструктурного ПО. Считаем, что это обеспечит нам дополнительные возможности роста на новом витке экономического цикла».

Ключевые события за II квартал 2025 г.

Расширение клиентской базы и реализация масштабных проектов. «Группа Астра» подписала 27 соглашений о сотрудничестве на ИТ-конференции ЦИПР: среди них — меморандум о внедрении нейросети Сберабанка GigaChat в ОС Astra Linux, соглашения о стратегическом партнерстве с «Фосагро», «Россетями», «Интер РАО» и договоренность о развитии технологичных проектов совместно с «Альфа-Банком». Также компания заключила партнерство с двумя международными организациями из Мьянмы: крупнейшим в стране системным интегратором и поставщиком софта Aegis Systems и консалтинговым агентством в сфере технологий FortiTech.

«Группа Астра» продолжила расширять число клиентов. В частности, сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила для более 7000 сотрудников платформу обучения персонала Knomary. Также команда Knomary завершила первый цикл управления ключевыми показателями эффективности для более чем 500 руководителей Трубной металлургической компании. Национальный расчетный депозитарий (НРД) внедрил решение для создания мобильных рабочих мест WorksPad, а команды WorksPad и «МТС Линк» наладили совместимость своих решений: теперь пользователи могут создавать онлайн-встречи на платформе «МТС Линк» через приложение WorksPad.

Компания продолжает продавать бандлы решений. Ключевая для Республики Саха авиакомпания «Аврора» внедряет четыре решения «Группы Астра» для своей ИТ-системы: ОС Astra Linux, службу каталогов ALD Pro, почтовый сервер RuPost и платформу виртуализации VMmanager. Детский медицинский центр им. Дмитрия Рогачева при Минздраве России внедряет два продукта компании: ОС Astra Linux и службу каталогов ALD Pro. Также два продукта — ОС Astra Linux и службу каталогов ALD Pro — внедрил медицинский центр Medica,

Развитие продуктового портфеля. Компания выпустила свыше 40 минорных и мажорных релизов ключевых продуктов экосистемы. В частности, команда компании обновила ОС Astra Linux 1.8.2, которая теперь может работать на новейшем «железе», стала производительнее и обеспечивает более корректную работу сервисов видео-конференц-связи.

Решения «Группы Астра» продолжают подтверждать соответствие требованиям к безопасности. В отчетном периоде машина баз данных Tantor XData 2Y зарегистрирована в реестре Минпромторга России, что подтверждает отечественное происхождение в ней софта и «железа». Программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в единый реестр российского ПО Минцифры России. Система управления базами данных (СУБД) Tantor Certified 16.8 прошла сертификацию ФСТЭК России по информационной безопасности.

Также система резервного копирования RuBackup прошла сертификацию в Белоруссии: решение полностью соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к средствам защиты информации в стране. После пройденной сертификации организациям в Белоруссии будут доступны все новые версии обновления продукта.

Другие достижения. «Группа Астра» второй год подряд стала лидером IR-рейтинга крупного российского инвестиционного сообщества Smart-Lab, а ОС Astra Linux — лидером среди российских решений в рейтинге ИТ-издания CNews. Внедрение RuBackup признано проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года».