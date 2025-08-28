Разделы

FortiTech Company Limited


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Выручка «Группы Астра» достигла 7 млрд руб. в первом полугодии 2025 года 1
06.06.2025 «Группа Астра» наращивает присутствие на глобальном ИТ-рынке 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

FortiTech Company Limited и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2280 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 453 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13772 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 345 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 121 1
Альфа-Банк 1832 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
ФосАгро 141 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3286 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12562 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4684 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 269 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70889 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1838 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1931 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4355 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22083 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22432 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 360 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4800 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55403 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3759 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8665 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6534 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26670 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12082 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1946 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 306 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 393 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 1
Linux OS 10650 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 323 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 907 1
Бородкина Елена 15 1
Рогачев Дмитрий 11 1
Прянишников Николай 309 1
Россия - РФ - Российская федерация 153385 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 127 2
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1025 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 128 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1192 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5156 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25441 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1493 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 968 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6436 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10466 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2638 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17097 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4844 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54010 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9781 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 22 1
MEDICA 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
CNews AWARDS - награда 534 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385322, в очереди разбора - 730376.
Создано именных указателей - 183434.
