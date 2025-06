«Группа Астра» наращивает присутствие на глобальном ИТ-рынке

«Группа Астра», системный интегратор Aegis Systems Ltd. и технологическая консалтинговая компания FortiTech Co. Ltd. подписали меморандумы о сотрудничестве. Стороны будут вместе участвовать в продвижении своих брендов и проработают предложения, связанные с внедрением решений вендора в инфраструктуры организаций в Мьянме, при этом особое внимание уделят адаптации к запросам локальных пользователей и законодательства. Партнеры стремятся активно делиться опытом и намерены организовать обучение для сотрудников Aegis Systems.

«Группа Астра» заключила партнерские соглашения с двумя компаниями из Республики Союз Мьянма: Aegis Systems Limited и FortiTech Company Limited. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Aegis Systems Ltd. — это системный интегратор и поставщик софта, телеком-оборудования и прочей электроники, предназначенной для инфраструктуры, облачных и других сервисов госсектора и частного бизнеса. Обладает опытом в области маркетинга, продаж и обслуживания ИТ-решений внутри и за пределами своей страны.

FortiTech Co. Ltd. специализируется на технологическом консалтинге, оказывает содействие в развитии промышленного и торгового сотрудничества между странами, занимается сопровождением проектов и ИТ-инициатив, ориентированных на сегменты B2B и B2G.

В качестве подписанта от «Группы Астра» выступил главный коммерческий директор Николай Прянишников, компанию Aegis Systems Ltd. представлял директор по стратегии Аунг Заяр Лвин (mr. Aung Zayyar Lwin), а FortiTech Со. Ltd. — ее глава и ключевой владелец Аркар Маунг Синт (mr. Arkar Maung Sint).

Оба меморандума нацелены на обоюдную поддержку и развитие деловых связей. Среди направлений взаимодействия — обмен наработками и практическими кейсами, участие в профильных мероприятиях и продвижение брендов для укрепления рыночных позиций, в том числе в госсегменте. Партнеры планируют проработать предложения, связанные с внедрением продукции «Группы Астра» в корпоративном и государственном секторах Мьянмы, при этом уделят внимание адаптации под локальные нормативно-правовые требования и особенности рынка. Также документ предусматривает координацию и информирование о текущих и перспективных проектах, в которых потенциально могли бы участвовать эксперты «Группы Астра». В договоре с Aegis Systems есть еще один важный пункт, предполагающий обучение для специалистов интегратора: тренинги, стажировки и пр. Более того, вендор рассматривает возможность разработать специализированные курсы по своему ПО, чтобы готовить персонал, который сможет обеспечивать его интеграцию и техническое сопровождение для клиентов в Мьянме.

«Мы высоко ценим партнерство с «Группой Астра» как с ведущим разработчиком инфраструктурного ПО. Наше сотрудничество открывает возможности для реализации масштабных проектов на рынке Мьянмы, где особенно востребованы надежные технологические решения. Это не просто бизнес, а укрепление дружественных отношений между нашими странами. Первым шагом станет внедрение инфраструктурных решений, которые послужат фундаментом для будущих цифровых сервисов, включая государственные порталы», — сказал Аунг Заяр Лвин (mr. Aung Zayyar Lwin), директор по стратегии Aegis Systems Ltd.

«С особым энтузиазмом мы рассматриваем перспективы сотрудничества с российским ИТ-рынком и высоко ценим «Группу Астра» как надежного технологического партнера в сфере инфраструктурного программного обеспечения и облачных решений. Для нас особенно важно, что сотрудничество предполагает не просто использование технологий, а создание комплексных решений, адаптированных под потребности Мьянмы», — сказал Аркар Маунг Синт (mr. Arkar Maung Sint), глава и ключевой владелец FortiTech Со. Ltd.

«Выход на международные рынки позволяет нам не только продвигать российские технологии, но и совершенствовать наши решения, сталкиваясь с новыми вызовами. Безусловно, российский рынок остается для нас приоритетным, однако экспортная экспансия дает бесценный опыт и способствует технологическому развитию компании. Мы готовы делиться своими лучшими практиками и совместно создавать решения, отвечающие потребностям глобального рынка», — сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».