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Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС

ПАО «Группа Астра», участник российского ИT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает, что «Московская биржа» приняла решение о включении акций компании в базу расчета индекса «МосБиржи» (IMOEX) и индекс РТС (RTSI). Новая база расчета будет действовать с 20 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «С IPO «Группы Астра» в октябре 2023 г. прошло менее года – за это время из дебютанта компания стала заметным и востребованным у инвесторов эмитентом российского фондового рынка. Мы провели две знаковые сделки – IPO и SPO, количество акционеров группы превысило 200 тыс., а наше IR-подразделение было признано лучшим в России (В рамках ежегодного IR-рейтинга от Smart-Lab). Вхождение акций «Группы Астра» в главные российские фондовые индексы – важное достижение на рынках капитала, которое наряду с недавним переходом в первый котировальный список «Московской биржи», приближает нас к статусу голубой фишки российского фондового рынка. Наша команда значительно нарастила масштабы бизнеса, повысила уровень корпоративного управления и информационной открытости, что нашло отражение в росте капитализации и ликвидности акций группы. Мы ожидаем, что включение в основные индексы российского фондового рынка обеспечит дополнительный спрос со стороны новых групп инвесторов, в том числе профессиональных участников рынка и инвесторов, следующих индексной стратегии».

Индекс «МосБиржи» – главный индикатор состояния российского фондового рынка с 1997 г. В него входят наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов из ключевых секторов экономики – нефтегазовая отрасль, металлургия, финансы, информационные технологии, производство и продажа потребительских товаров, транспорт, электроэнергетика и телекоммуникации. Сейчас в индексе IMOEX 49 компаний, после ребалансировки в него будут входить 50 акций эмитентов, включая «Группу Астра». Индекс РТС имеет единую базу компаний с рублевым индексом «МосБиржи», однако показывает стоимость эмитентов в долларах США.

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Среди критериев включения компаний в индексы «МосБиржи» и РТС – доля акций в свободном обращении (free-float), капитализация, уровень ликвидности и соблюдение условий по раскрытию МСФО-отчетности.

До сегодняшнего дня акции «Группы Астра» уже входили в состав семи биржевых индексов – индекса «МосБиржи» средней и малой капитализации (MCXSM), индекса «МосБиржи» IPO (MIPO), индекса «МосБиржи» IT (MOEXIT), индекса РТС IT (MOEXIT), индекса РТС средней и малой капитализации (RTSSM), индекса РТС широкого рынка (RUBMI), индекса «МосБиржи» широкого рынка (MOEXBMI). После решения «Московской биржи» список индексов с участием акций компании увеличится до девяти.

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