Выручка «Группы Астра» за 2023 год выросла на 77% и обновила исторический максимум

ПАО «Группа Астра», производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые финансовые и операционные результаты за 2023 г.

Отгрузки выросли на 75% год к году и достигли рекордных 11,2 млрд руб. за счет активной экс-пансии бизнеса и развития продуктового предложения.

Выручка росла опережающими рынок темпами (+77% год к году) и составила 9,5 млрд руб. благодаря росту продаж флагманского продукта ОС Astra Linux на 51%, увеличению доходов от про-дуктов экосистемы на 142%, а также двукратному росту выручки от сопровождения продуктов по сравнению с 2022 г.

Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 18,3%, существенно выросла доля выручки от со-провождения продуктов – до 14,7%.

Показатель EBITDA увеличился на 44% до 4,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 43,5%.

Чистая прибыль выросла на 18% и достигла 3,6 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 38,1%, что создает устойчивую базу для инвестиций в дальнейшее развитие продуктовой экосистемы группы.

Капитальные затраты на ИT-разработку удвоились год к году и составили 1,4 млрд руб. в связи с усилением команды разработчиков и расширением продуктовой экосистемы.

Количество сотрудников увеличилось более чем в 1,5 раза и на конец 2023 г. составило 2,275 тыс. человек, 67% которых – ИT-специалисты.

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра», сказала: «В прошлом году мы сохранили фокус на усилении продуктовой экосистемы, развитии партнерств и расширении клиентской базы группы. В частности, число клиентов достигло 22,5 тыс. компаний. А количество совместимых с экосистемой группы решений по программе Ready for Astra преодолело отметку в 2,5 тыс. единиц, увеличившись более, чем на 45%: мы лидер на рынке по этому показателю. В результате мы показали впечатляющий рост выручки в 77% при поддержании высокого уровня рентабельности и укрепили лидерские позиции в сегменте операционных систем. Наряду с собственной разработкой мы активно занимаемся M&A-направлением. Так, в 2023 году мы приобрели контрольную долю в компании «РеСолют» – создателе сервиса для работы с исходным кодом GitFlic, который по сути является «станком» для разработки ИT-продуктов. В отчетном году в состав группы также вошел разработчик платформы для корпоративного обучения Knomary – один из лидеров российского рынка Learning & Development Tech. В прошлом году мы провели знаковое для российского рынка IPO, в результате которого около 100 тысяч инвесторов стали акционерами группы. В сделке приняли участие более 1,4 тысячи наших сотрудников, которые ежедневно создают успех компании и разделяют его результаты. Вместе мы продолжим укреплять технологическое лидерство «Группы Астра» за счет совершенствования действующих продуктов, включения в портфель новых востребованных решений, а также улучшения сервисного обслуживания клиентов».

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«Группа Астра» – производитель инфраструктурного ПО. В экосистеме группы – 21 продукт, которые комплексно закрывают потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.