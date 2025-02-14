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Astra Automation теперь позволяет динамически реагировать на события в инфраструктуре

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, объявляет о выпуске новой версии платформы для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой Astra Automation 1.2, в основе которой лежит открытый международный проект Ansible. Релиз включает в себя ряд важных улучшений, направленных на повышение эффективности и надежности управления ИТ-ресурсами, ПО и сервисами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Среди ключевых нововведений — реализация компонента Event-Driven Ansible (EDA). Это подход к автоматизации в Ansible, основанный на обработке событий. Компонент позволяет настроить запуск сценария автоматизации в ответ на события в ИТ-инфраструктуре в режиме реального времени. Традиционно сценарий автоматизации запускается администратором вручную или по расписанию. Однако с EDA процесс становится динамическим: автоматизация срабатывает в тот момент, когда в инфраструктуре происходит определенное событие.

Принцип работы заключается в следующем: платформа отслеживает события из различных источников (таких как alertmanager, логи, вебхуки и т. д.), администратор определяет, что именно отслеживать и какие сценарии запускать в ответ. В итоге это позволяет мгновенно реагировать на сбои и автоматизировать рутинные задачи.

В предыдущей версии Astra Automation 1.1 был добавлен новый компонент — Content Development Kit (CDK). Этот набор инструментов ориентирован на разработчиков Ansible-шаблонов (плейбуков) и призван облегчить процесс создания сценариев автоматизации. С выходом версии 1.2 в CDK реализовано несколько утилит: Ansible Sign – механизм для подписания и проверки подлинности Ansible-контента; Ansible Creator – инструмент для упрощения создания Ansible-контента; Ansible Tox – утилита для автоматизации тестирования Ansible-коллекций. Позволяет тестировать Ansible-контент с различными версиями Python-интерпретаторов и Ansible; Pytest-ansible – плагин для фреймворка pytest, который обеспечивает интеграцию с Ansible. Он позволяет эффективно запускать и тестировать связанные с Ansible задачи и сценарии внутри набора тестов pytest.

Также в версии 1.2 были переработаны и обновлены все образы контейнеров (сред исполнения автоматизации). В частности, теперь в качестве среды исполнения по умолчанию предлагается образ aa-full-ee, содержащий все поддерживаемые Ansible коллекции, входящие в состав Astra Automation. Пользователи получат более стабильное и единообразное рабочее окружение.

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Цифровизация

Начиная с этого релиза платформа Astra Automation полностью совместима с операционной системой Astra Linux 1.8, что расширяет возможности ее использования.

«Выпуск новой версии платформы Astra Automation представляет собой важный шаг вперед в области автоматизации ИТ-процессов. Новые функции и улучшения делают управление инфраструктурой более гибким, надежным и эффективным. Мы как разработчики всегда стремимся к тому, чтобы автоматизация управления ИТ-ресурсами любого предприятия или организации осуществлялась с помощью удобных, функциональных и безопасных инструментов. Надеемся, что обновленная версия платформы позволит нашим клиентам достичь новых высот в управлении ИТ-инфраструктурой», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации и разработки «Группы Астра».

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