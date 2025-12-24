Ansible-коллекция для управления виртуализацией zVirt появилась в составе платформы автоматизации Astra Automation

В составе платформы Astra Automation (входит в «Группу Астра») стала доступна официальная ansible-коллекция для управления объектами виртуализации zVirt российского разработчика Orion soft. Решение поможет упростить автоматизацию рутинных задач, повысить предсказуемость инфраструктуры, ускорить процессы развертывания и сопровождения виртуальных сред. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Использование Ansible-коллекции для zVirt позволит компаниям сделать автоматизацию задач виртуализации проще и доступнее, в частности: быстро внедрять готовые сценарии управления объектами zVirt; уменьшить количество ручных операций и человеческих ошибок; интегрировать zVirt в общекорпоративную автоматизацию ИТ-процессов; укорить развертывание и сопровождение виртуальных машин; стандартизировать подходы к управлению инфраструктурой.

Коллекция размещена на Automation Hub — каталоге сценариев и ролей Astra Automation, что обеспечивает централизованное обновление контента, контроль версий и качества, готовую среду для запуска автоматизации и возможность событийного реагирования (Event-Driven Automation).

Благодаря этому пользователи zVirt, имеющие лицензию Astra Automation, могут использовать как автономные автоматизационные сценарии, так и полнофункциональную корпоративную платформу, если бизнес потребует масштабирования.

«Автоматизация — одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры в Enterprise-сегменте. Она позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором, сократить операционные расходы, значительно сократить время простоев систем во время развертывания ПО или устранения аварийных ситуаций. Виртуализация — ядро современной инфраструктуры, поэтому важно предоставлять возможности по ее автоматизации», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.