«Группа Астра» начинает публичное тестирование Astra Automation

«Группа Астра», участник российского рынка ИТ в области разработки инфраструктурного ПО и средств защиты информации, сообщает о запуске нового продукта - платформы Astra Automation. Решение предназначено для автоматизации ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов группы и ее партнеров. Дата официального релиза намечена на 15 февраля 2024 г., но уже сегодня клиентам и партнерам вендора доступна предрелизная версия платформы для публичного тестирования, цель которого получить прямую обратную связь от пользователей еще до выхода на рынок и учесть ее в дальнейших дорожных картах продукта. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Automation представляет собой программную платформу, которая позволяет автоматизировать установку и обновление ПО, конфигурирование сетевого оборудования, настройку правил безопасности (в соответствии с требованиями регуляторов либо на основе собственных политик заказчика) и другие рутинные задачи по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, которые приходится регулярно решать техническим специалистам.

В основе Astra Automation лежит исходный код OpenSource-проекта Ansible, который развивается международным ИТ-сообществом. Ключевым компонентом платформы является Astra Automation Controller — центр управления автоматизацией, приложение с веб-интерфейсом, устанавливаемое на ОС Astra Linux Server и предназначенное для выполнения различных операций на управляемых узлах. Astra Automation Controller базируется на исходном коде OpenSource-проекта AWX и использует шаблоны автоматизации. Их можно создавать самостоятельно либо применять подготовленные разработчиком и размещенные в Astra Automation Hub — библиотеке готовых автоматизаций.

Пользователям Astra Automation предоставляется русскоязычная документация и полная техническая поддержка от вендора. На Astra Automation Hub доступны шаблоны по работе с другими продуктами «Группы Астра», а также программными и аппаратными решениями ее партнеров в рамках программы Ready for Astra Automation, которая запустится в ближайшее время. Получить доступ к демонстрационной версии, включающей все вышеперечисленные опции, клиенту и партнеры Группы могут по запросу, направленному персональному менеджеру. В обозримом будущем вендор намерен предложить заказчикам полноценный обучающий курс по работе с платформой Astra Automation.

«Используя платформу автоматизации ИТ, такую как Astra Automation, заказчики и системные интеграторы получают целый ряд выгод. Для клиентов это сокращение стоимости владения, повышение эффективности инженерных решений, снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, а также ускорение процессов обновления и масштабирования ИТ-инфраструктуры. Интеграторы благодаря подобным инструментам могут сократить время развертывания систем, уменьшить себестоимость своих услуг и гарантировать качественные результаты работы. Убежден, что наши клиенты и партнеры, проведя тестирование платформы, удостоверятся в ее удобстве и результативности», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента разработки средств автоматизации «Группы Астра».

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ПАО Группа Астра объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.