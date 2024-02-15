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Самый популярный российский Linux выпустил собственную платформу автоматизации

После полутора лет разработки и публичного тестирования в начале 2024 г. «Группа Астра» представила рынку Astra Automation, который может заменить Red Hat Ansible Automation Platform в России.

Автоматизация от «Астры»

Создатели Astra Linux объявили о старте продаж системы автоматизации Astra Automation. В компании заявили, что система позволит автоматизировать установку и обновление программного обеспечения (ПО), настройку сетевого оборудования и формирование политик безопасности.

В основе платформы лежит программное решение для удаленного управления конфигурациями Ansible. Продукт собран на основе кода из Open Source решений. В компании уточнили, что используют код не только из проекта Ansible, в который планируют добавлять в него свой код, но и из некоторого другого открытого ПО.

Директор департамента разработки средств автоматизации «Группы Астра» Кирилл Добрынин рассказал, что полтора года назад была начата разработка инструментов для автоматизации собственного ПО. «В рамках данного направления флагманским продуктом стала Astra Automation и мы используем ее возможности и для управления собственной ИТ-инфраструктурой, так и на проектах заказчиков», — сказал Кирилл Добрынин.

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Фото: «Группа Астра»
«Группа Астра» выпустила на рынок собственную систему автоматизации

Представитель «Группы Астра» рассказал, что ключевыми задачами платформы станут развертывание серверов (на базе и Linux и Windows), управление конфигурациями, патчинг и развертывание приложений различной сложности и комплексности.

Помощник системных администраторов

Astra Automation помогает системным интеграторам и заказчикам создавать и поддерживать ИТ-инфраструктуру на основе решений «Группы Астра» и ее партнеров, сокращая время на развертывание и настройку продуктов, с гарантированным результатом.

Представитель «Группы Астра» заявил, что развернуть систему можно будет на любой Linux-платформе, на базе Windows сервера, сетевом оборудовании (активных коммутаторах и маршрутизаторах) и на облаках, как публичных («Яндекс.Cloud», VK Cloud и т.д.), так и приватных.

Помимо вышеописанных функций Astra Automation может автоматизировать настройки ОС для соответствия требованиям безопасности, как регуляторов, так и внутри компании и управлять ресурсами систем виртуализации и облаков (например, создавать и удалять виртуальные машины).

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Фото: «Группа Астра»
Пример работы Astra Automation

Платформа будет распространяться по подписке сроком на один год. Постоянной цены у продукта нет, в компании «придерживаются индивидуального подхода и цена будет варьироваться в зависимости от сложности и масштабности проекта».

По данным CNews, в 2021 г. разработчики Astra Linux заняли 69% рынка разработчиков российских ОС, а их чистая прибыль составила 1,24 млрд руб., что делает их продукт самым популярным.

Масштабирование оптимизации

Для решения задачи по масштабированию оптимизации компания разработала Astra Automation Controller – приложение с веб-интерфейсом, которое функционирует в среде операционной системы (ОС) Astra Linux Server.

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Импортонезависимость

Astra Automation Controller построен на базе исходного кода решения для централизованного управления сценариями автоматизации AWX. Он позволяет использовать как индивидуально разработанные сценарии (они же плейбуки) автоматизации, так и те, что предоставляются разработчиками Astra Automation и доступны в соответствующем репозитории готовых решений «Группы Астра» — Astra Automation Hub.

В компании пояснили, что AWX является настройкой над Ansible, которая добавляет веб-интерфейс и API. «Здесь значатся такие функции, как сбор и разграничение зон ответственности, отправка логов во внешние системы, делегирование секретов и отправка нотификаций», — объяснил представитель «Группы Астра».

Дмитрий Федонин

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