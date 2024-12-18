Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation

В начале 2024 г. «Группа Астра» сообщила о выводе на рынок нового продукта для автоматизации ИТ-операций на базе Ansible - Astra Automation. За минувшие полгода платформа получила ряд обновлений, среди которых ключевыми нововведением стали Private Automation Hub и Content Development Kit. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Automation Hub — это онлайн-сервис для пользователей Astra Automation, который представляет собой аналог Ansible Galaxy и предназначен для распространения сертифицированного контента Ansible от «Группы Астра» и ее партнеров.

Private Automation Hub устанавливается непосредственно в контуре заказчика и дает возможность автоматического загрузки контента с Automation Hub, Ansible Galaxy и других источников, включая собственные наработки. Это обеспечивает централизацию и полный контроль над всеми сценариями автоматизации, применяемыми в организации.

В дополнение к этому был добавлен новый компонент — Content Development Kit (CDK). Этот набор инструментов ориентирован на разработчиков Ansible автоматизаций и призван облегчить процесс создания и интеграции новых решений.

Одной из важнейших в составе CDK является утилита Ansible Navigator. Этот инструмент командной строки и текстовый пользовательский интерфейс (TUI) значительно упрощает процесс разработки и отладки автоматизации. С его помощью пользователи могут запускать плейбуки в контейнеризированных средах (execution environments), что критически важно для обеспечения предсказуемости и переносимости сценариев автоматизации.

Создавать данные среды поможет еще один инструмент – Ansible Builder.

Его применение дополнительно ускоряет работу, а также минимизирует риск ошибок, появляющихся при ручной сборке сред исполнения.

Automation Controller — компонент для запуска сценариев автоматизации в составе платформы — теперь поддерживает автоматический запуск заданий на основе событий, произошедших в GitFlic. Это открывает новые возможности для реализации подхода GitOps, который становится все более популярным среди современных DevOps-практик.

Private Automation Hub предоставляет ИТ-командам компании централизованное пространство для управления и обмена Ansible коллекциями. Это решение упрощает внутреннее взаимодействие, позволяя создавать, хранить и использовать автоматизационные сценарии в едином безопасном месте. Благодаря Private Automation Hub компании могут стандартизировать подходы к автоматизации, минимизировать дублирование усилий и ускорять внедрение новых процессов. Это особенно ценно для крупных организаций, где разные команды работают над схожими задачами. Private Automation Hub помогает повысить эффективность, снизить операционные риски и сосредоточиться на стратегических инициативах.

«Для бизнеса это означает сокращение времени на внедрение изменений и стабильность в управлении ИТ-инфраструктурой, что напрямую влияет на конкурентоспособность и производительность. Мы создаем удобные инструменты для создания и тестирования Ansible коллекций. Это ускоряет разработку новых решений, гарантирует их качество и упрощает интеграцию с существующими процессами. Так, CDK внутри Astra Automation позволяет ИТ-командам быстрее адаптироваться к изменяющимся требованиям бизнеса, сохраняя при этом стандарты и согласованность автоматизационных сценариев», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации разработки «Группы Астра».