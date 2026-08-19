Termidesk VDI заменил Microsoft RDS и RDGW в инфраструктуре ПАО «Северсталь»

Компания «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра») завершила внедрение Termidesk VDI на Череповецком металлургическом комбинате ПАО «Северсталь». Российское решение заменило инфраструктуру на базе Microsoft Remote Desktop Services и Remote Desktop Gateway, которая использовалась для защищенного удаленного доступа к технологическому контуру предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

С помощью Termidesk VDI пользователи и администраторы безопасно подключаются к инженерным станциям и серверам автоматизированных систем управления технологическими процессами. Проект стал частью программы ПАО «Северсталь» по импортозамещению программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.

Для предприятия было важно не просто заменить зарубежное решение, а сохранить устойчивость и безопасность удаленного доступа в высокозащищенной промышленной среде. Любые изменения в такой инфраструктуре требуют тщательного тестирования, соответствия регуляторным требованиям и корректной интеграции с действующими средствами информационной безопасности.

Termidesk VDI был выбран по итогам конкурсной процедуры, в которой рассматривались четыре альтернативных решения. Основными критериями стали выполнение обязательных требований информационной безопасности, поддержка критически важных сценариев удаленного доступа и готовность продукта работать в сложной доменной архитектуре заказчика. По результатам сравнительного анализа Termidesk VDI был признан наиболее соответствующим требованиям ПАО «Северсталь».

Пилотный проект стартовал на наиболее сложной площадке — Череповецком металлургическом комбинате в 2024 году. Внедрение проходило в технологическом сегменте сети с жесткими ограничениями со стороны ИБ-инфраструктуры. Решение требовалось интегрировать как с существующим технологическим доменом Microsoft Active Directory, так и с новым технологическим доменом на базе российской службы каталога ALD Pro.

В процессе реализации пилотного проекта команда реализации столкнулась с массой вызовов.

Одной из наиболее сложных задач стала реализация строгой аутентификации по сертификатам, размещенным на USB-токенах, в междоменной архитектуре в интеграции с технологическим удостоверяющим центром. Для поддержки этого сценария потребовалась дополнительная инженерная адаптация продукта и тесное взаимодействие команд заказчика и разработчика.

Специалисты ПАО «Северсталь» участвовали в тестировании предварительных сборок, а продуктовая команда «Увеон — облачные технологии» оперативно дорабатывала решение с учетом требований промышленного контура. В результате были выпущены стабильные обновления, позволившие подтвердить работоспособность Termidesk VDI в целевой инфраструктуре предприятия Заказчика.

Работа Termidesk VDI была организована во взаимодействии с командой ALD Pro — российской службой каталога «Группы Астра», которая заменяет Microsoft Active Directory в продуктивном контуре технологического домена ПАО «Северсталь». Развертывание и настройку ALD Pro в продуктивной среде специалисты предприятия выполнили самостоятельно, силами собственной ИТ-команды.

Инфраструктура домена включает всего пять контроллеров. Между новым доменом ALD Pro и действующим доменом Microsoft Active Directory были настроены двусторонние доверительные отношения, а пользователи Termidesk на переходной период миграции проходят строгую доменную аутентификацию средствами ALD Pro или MS AD. Такая архитектура позволила централизованно управлять процессом миграции учетных записей, упростить контроль доступа и повысить общий уровень защищенности инфраструктуры, не прерывать производственные процессы на время перехода.

Проект стал частью более широкой программы по внедрению российских инфраструктурных решений в ИТ-ландшафт ПАО «Северсталь». Помимо Termidesk VDI и ALD Pro, на предприятии используется платформа Astra Automation, предназначенная для централизованного выполнения операций по сопровождению и управлению серверной инфраструктурой, автоматизированной обработки политик создания и управления учетными записями пользователей и массовой рассылки уведомлений. Применение взаимодополняющих продуктов «Группы Астра» позволяет последовательно формировать единый отечественный технологический контур.

По оценке команды ПАО «Северсталь», после перехода с Microsoft RDS процесс подключения к технологическим к серверам ускорился приблизительно в два раза. Кроме того, использование российского решения устранило необходимость закупать дополнительные лицензии Microsoft при расширении числа пользователей.

В результате ПАО «Северсталь» сформировало отечественную инфраструктуру защищенного удаленного доступа к технологическому контуру. Termidesk обеспечивает подключение пользователей и администраторов к инженерным станциям и серверам АСУТП, а ALD Pro — их доменную аутентификацию. Проект позволил снизить зависимость от зарубежного программного обеспечения без потери устойчивости, управляемости и безопасности критически важной инфраструктуры.

«Внедрение Termidesk VDI на Череповецком металлургическом комбинате — показательный пример того, как российское инфраструктурное ПО проходит проверку в реальных условиях крупного промышленного предприятия. Нам было важно не только заменить зарубежное решение, но и обеспечить работу Termidesk в высокозащищенной среде со сложной доменной архитектурой и строгими требованиями к аутентификации. Вместе с командой ПАО „Северсталь“ мы адаптировали продукт под особенности технологического контура и подтвердили его готовность к эксплуатации на объектах критической информационной инфраструктуры», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

«Переход на Termidesk VDI позволил нам в установленные сроки выполнить требования регулятора по замещению иностранного программного обеспечения на объектах КИИ. Для предприятия было важно получить не формальный аналог зарубежного продукта, а надежный инструмент, обеспечивающий стабильный и безопасный доступ к технологическим сетям. Совместная работа с командой „Группы Астра“ помогла решить сложные технические задачи и подтвердить применимость решения в нашей инфраструктуре», — сказал Борис Юсуфов, руководитель проектов, к. т. н., департамент цифрового развития и взаимодействия с клиентами, ПАО «Северсталь».