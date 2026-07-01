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В Astra Automation появился ИИ-ассистент: поиск информации стал быстрее и проще

«Группа Астра» запускает ИИ-ассистента на портале документации российской enterprise-платформы для автоматизации управления всей ИТ-инфраструктурой Astra Automation. Новый функционал уже доступен всем пользователям портала документации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Это первое внедрение технологий искусственного интеллекта в экосистему Astra Automation, которое открывает новый этап развития продукта в сторону ИИ-центричности. Ассистент упрощает работу с документацией и помогает пользователям быстрее получать нужную информацию без длительного ручного поиска по разделам и страницам портала.

Ключевая особенность решения заключается в том, что ИИ-ассистент не генерирует ответы на основе общих данных из интернета и не опирается на внешние источники. Ответы формируются исключительно на базе официальной документации Astra Automation, благодаря чему пользователи получают релевантную, актуальную и напрямую связанную с продуктом информацию.

Теперь, чтобы найти ответ, не нужно вручную просматривать десятки страниц документации, переходить между разделами или подбирать точные формулировки для поиска. Достаточно задать вопрос на естественном языке прямо в интерфейсе портала. Ассистент поможет быстро найти сведения о требованиях к развертыванию, настройке компонентов, функциях платформы, параметрах и других аспектах работы с продуктом.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Новый инструмент делает взаимодействие с документацией более удобным и помогает специалистам быстрее решать практические задачи при внедрении, настройке и эксплуатации платформы. Это особенно важно для инженеров, администраторов и других технических специалистов, которым необходим быстрый доступ к точной информации в рабочем контексте.

«Запуск ИИ-ассистента — это первый и очень важный шаг в сторону ИИ-центричности Astra Automation. Для нас важно удобство пользователей, чтобы они быстрее находили ответы и эффективнее работали с продуктом. Планируем последовательно встраивать интеллектуальные возможности в саму платформу, чтобы автоматизация становилась не только мощной, но и по-настоящему умной, адаптивной к задачам каждого инженера и администратора», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра».

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