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Лукин Евгений
СОБЫТИЯ
|01.02.2024
|Low-code для интеграций в крупном бизнесе – вебинар-баттл от СберТеха 1
Публикаций - 1, упоминаний - 1
Лукин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 761 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 614 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.