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«СберТех» и Neoflex объявили о партнерстве

«СберТех», российский разработчик программного обеспечения, и интегратор ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса Neoflex объявили о партнерстве. Сотрудничество позволит клиентам компаний построить современный интеграционный ландшафт на базе российских продуктов, повысить производительность и скорость масштабирования, а также снизить затраты на интеграцию в ИТ-инфраструктуре.

Сертифицированные эксперты Neoflex будут отвечать за внедрение Platform V Synapse, а также разрабатывать на базе решения интеграционные сервисы, которые позволят объединять данные и передавать их между различными информационными системами заказчика.

Platform V Synapse — платформа для решения задач интеграции, обеспечивающая импортозамещение корпоративных сервисных шин. Решение построено с применением микросервисного подхода и позволяет компаниям интегрировать все системы, приложения и технологии в единый производственный процесс, а также значительно сократить время выхода продуктов на рынок.

Platform V Synapse обрабатывает данные в режиме реального времени, отслеживает миллионы событий в секунду, обеспечивает высокий уровень доступности и безопасности. Полная автоматизация типовых операций обслуживания и эксплуатации помогает компаниям сократить операционные расходы. Продукт подходит для решения интеграционных задач любой сложности в различных отраслях, включая финансы, страхование, розничную торговлю, нефтегазовый сектор, химическую и металлургическую промышленность.

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Цифровизация

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Вместе с Neoflex мы предлагаем клиентам новый, более эффективный подход к интеграции, который включает нативную поддержку микросервисной архитектуры и предлагает механизмы для импортозамещения корпоративных сервисных шин. Это позволит компаниям не только обрести технологическую независимость, но и повысить скорость вывода новых продуктов на рынок».

Антон Гаврилов, директор по развитию бизнеса Neoflex, отметил: «В связи с уходом зарубежных производителей ESB-систем на российском рынке осталось наследие в виде большого количества интеграционных решений. Многие крупные компании все чаще сталкиваются с проблемами развития, эксплуатации и сопровождения таких систем, рассматривая не просто альтернативу ушедшим с рынка вендорам, а их полноценную замену. Партнерство Neoflex со «СберТехом» позволит предоставить заказчикам комплексную услугу под ключ для реализации задачи миграции систем класса ESB на отечественное решение Platform V Synapse».

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