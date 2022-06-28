«Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО

В рамках сотрудничества со «Сбертехом» ИТ-компания Digital Design предложит клиентам варианты замещения решений иностранных вендоров продуктами цифровой облачной платформы от «Сбера» Platform V, а также технологии платформы в рамках заказной разработки. Об этом CNews сообщили представители Digital Design.

Platform V содержит более 60 продуктов, созданных на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом. Платформа соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности, надежности.

Переход на Platform V в «Сбере» позволил провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, сократить время ввода сервисов в эксплуатацию, снизить количество ИТ-инцидентов. При этом продукты платформы заместили некоторые классы решений зарубежных вендоров, в том числе: Platform V Pangolin — реляционные СУБД; Platform V DataGrid — in-memory базы данных; Platform V Synapse — интеграционные сервисные шины.

Platform V может быть развернута на инфраструктуре клиента либо поставляться из публичного или частного облаков. Это позволяет компаниям с любым ИТ-ландшафтом совершить бесшовную миграцию на платформу.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха»: «“Сберу” Platform V помогла в короткие сроки получить эффект от цифровой трансформации и обеспечить надежную работу инфраструктуры. Теперь и другие российские компании смогут использовать платформу для решения стратегических задач. Компетенция Digital Design в сфере создания высоконагруженных систем позволит клиентам, работающим с большими объемами данных, в полной мере воспользоваться преимуществами Platform V».

Антон Варфоломеев, генеральный директор Digital Design: «Построение высоконагруженных систем, поддерживающих одновременную работу десятков тысяч пользователей и обработку огромных массивов данных, всегда было непростой задачей, доступной только лидерам ИТ-отрасли. Ее решение дополнительно усложнилось после ужесточения санкционной политики в отношении России. При этом создание таких систем для крупных компаний и корпораций является одним из стратегических направлений деятельности Digital Design. Проведя анализ доступных на рынке России импортозамещенных платформ, мы пришли к выводу, что Platform V наилучшим образом соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным высоконагруженным информационным системам: высокая скорость работы, развитые возможности управления конфигурациями, масштабирование, надежность, безопасность, скорость разработки конечного решения. Надеемся, что успешный многолетний опыт Digital Design по автоматизации сложных бизнес-процессов и созданию высоконагруженных информационных систем, усиленный технологическими преимуществами решений “Сбертеха”, позволит нам реализовывать новые сложные проекты с использованием отечественной платформы Platform V и таким образом повышать эффективность российского бизнеса за счет применения передовых ИТ-решений мирового уровня».

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«Сбертех» — основанная в 2011 г. дочерняя компания Сбербанка, основной разработчик программного обеспечения и ключевых сервисов для крупнейшего банка России и компаний экосистемы. Является поставщиком программных решений уровня enterprise российскому бизнесу и госструктурам по моделям PaaS и on-premise. Главная разработка компании — облачная цифровая платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Платформа включает более 60 продуктов, которые обеспечивают эффективное импортозамещение. Platform V стала фундаментом цифровой трансформации «Сбера».

Компания «Диджитал Дизайн» — российский разработчик ПО. Оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов: внедрению систем электронного документооборота, корпоративных порталов, инфраструктурных и мобильных решений, разработке ПО на заказ, импортозамещению и информационной безопасности. В компании работает более 500 специалистов, чьими силами было реализовано более 5000 проектов для организаций, работающих в строительстве, торговле, промышленности, страховании, транспорте, электроэнергетике, государственном секторе и других отраслях.