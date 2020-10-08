В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании

IBM превратит в отдельную компанию свое подразделение управляемых инфраструктурных услуг – разделение состоится до конца 2021 г. У будущей организации пока нет названия, но уже есть штат из 90 тыс. сотрудников и более 4600 клиентов по всему миру.

IBM поделят надвое

Компания IBM собирается выделить свое подразделение управляемых инфраструктурных услуг в отдельную компанию, которая тоже будет публичной. На весь процесс, как сказано в сообщении IBM, ей потребуется около года – разделение завершится к концу 2021 г.

Гендиректор «Голубого гиганта» Арвинд Кришна (Arvind Krishna) заявил, что сразу после разделения новая компания, название которой пока не раскрывается, станет самой крупной в сегменте услуг управляемой инфраструктуры. Ее годовая выручка составит в пределах $19 млрд. Для сравнения, за 2019 г. пока еще единая IBM получила выручку в размере около $77,1 млрд. Напомним, что Кришна возглавил IBM в январе 2020 г.

К моменту окончательного разделения компаний IBM, основанная в 1911 г., передаст своим акционерам не облагаемую налогом долю в новом предприятии. Также «Голубой гигант» пообещал в течение неопределенного времени после разделения вместе с новой компанией выплачивать квартальные дивиденды.

Сфера деятельности новой компании

Основным направлением деятельности новой компании после отделения от IBM станет управление и модернизация инфраструктуры своих клиентов. Также она займется предоставлением хостинг-услуг и управлением так называемыми «мультиоблаками». Под этим термином подразумевается использование одной компанией нескольких облачных сервисов, предоставляемых ей различными провайдерами. В марте 2019 г. CNews писал, что почти две трети компаний мира (около 64%) хотят развивать мультиоблачные стратегии. По их мнению, мультиоблака будут играть все более значительную роль в их архитектуре в течение следующих нескольких лет.

Сферы деятельности IBM и новой компании, по версии ZDnet

Арвинд Кришна отметил, что хотя новая компания еще не отделилась от IBM, у нее уже есть клиенты. По его словам, она сотрудничает с более чем 4600 компаниями в 115 странах мира, включая более 75% организаций из списка Fortune 100. Конкретные наименования он называть не стал. СЕО IBM подчеркнул, что в настоящее время портфель ее заказов составляет $60 млрд. По информации портала ZDnet, с персоналом новой компании тоже не возникнет проблем – в настоящее время она, находясь в составе IBM, насчитывает около 90 тыс. сотрудников.

Чем займется IBM

После отделения своего подразделения по управлению облачными услугами, которое IBM пока называет NewCo (от New Company, «Новая компания»), сама IBM сосредоточит свои усилия на развитии искусственного интеллекта (ИИ) и открытой облачной гибридной платформы. Под ней она гибридный подход к облачным вычислениям, подразумевающий сочетание/взаимодействие нескольких частных и публичных облаков. Публичное облако представляется собой общедоступный облачный сервис, развернутый на инфраструктуре компании-поставщика. Частное облако разворачивается на инфраструктуре компании-заказчика и, как правило, содержит самую важную (вероятно, конфиденциальную) информацию.

Арвинд Кришна не сомневается в выигрыше от разделения его компании

IBM видит значительные перспективы в рынке гибридных облачных технологий – по словам главы компании, в будущем он вырастет до $1 трлн. Заинтересованность IBM в такого рода технологиях наглядно демонстрирует покупка компании Red Hat, совершенная ею в 2019 г., притом, как сообщал CNews, с огромной переплатой. IBM купила ее за $34 млрд в полной уверенности, что эта сделка поможет ей стать мировым лидером в области гибридных облачных технологий.

Великие расколы в ИТ-индустрии

В мировой ИТ-сфере есть несколько примеров гигантских компаний, существовавших десятилетиями и разделившихся на несколько менее крупных. Одна из них – это Hewlett Packard, созданная в 1939 г. В ноябре 2015 г. она прекратила существование в прежнем виде и разделилась на два независимых бизнеса. Компания HP Inc. унаследовала все ее активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, в то время как Hewlett Packard Enterprise достался весь корпоративный бизнес предшественника.

В январе 2016 г. о своих планах по разделению объявила и компания Xerox, появившаяся в 1906 г. CNews писал, что на этот шаг ее вынудил пойти кризис – ее финансовые показатели стремительно падали четыре года подряд.

Разделение состоялось в январе 2017 г., когда Xerox провела реструктуризацию и отделила принтерный бизнес от подразделения, работающего в сфере аутсорсинга. Xerox продолжила выпускать оборудования для печати и сохранила за собой прежнее название, а отпочковавшаяся компания начала функционировать под именем Conduent. Акции обеих компаний появились на Нью-Йоркской фондовой бирже 4 января 2017 г.

Раскола рискуют не избежать и компании Apple, Google, Facebook и Amazon – они могут разделиться сразу на несколько более мелких организаций, но не по своей воле, а под давлением американского правительства. Конгресс США обвинил эти компании в антиконкурентном поведении и организации монополий в ряде сегментов мирового рынка. Он предоставил доказательства в виде отчета на 449 листах и заявил, что эти компании просто необходимо раздробить.