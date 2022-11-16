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IBM закрывает облачную платформу интернета вещей Watson, не предложив альтернативы

Американская компания IBM собирается завершить работу своего сервиса Watson IoT Platform в облаке. Всем пользователям рекомендуется найти замену до 1 декабря 2023 г. Причины компания решила не раскрывать.

Watson IoT Platform прощается в письмах

IBM планирует с 1 декабря 2023 г. «без прямой замены» закрыть сво облачную платформу для управления устройствами интернета вещей — Watson IoT Platform в IBM Cloud, следует из письма разосланного пользователям, пишет The Register.

Также в сообщении IBM предупредили, что устройства не смогут подключиться к конечным точкам MQTT и HTTP, а существующие соединения будут отключены. «Все оставшиеся клиенты, использующие эту услугу, должны запланировать переход на альтернативные варианты».

От дополнительных комментариев американским СМИ в IBM решили воздержаться.

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IBM дал пользователям год на поиск альтернативы своей платформы интернета вещей Watson IoT Platform

Сейчас на сайте IBM среди партнеров платформы упоминается производитель встроенных систем Adesto Technologies, Cisco DNA Spaces и технологическая компания EnOcean, занимающаяся управлением активами.

Что такое Watson IoT Platform

В 2014 г. IBM объявила об инвестировании $1 млрд в проект Watson и о создании под него нового для себя подразделения Watson Business Group. Компания должна была разрабатывать и коммерциализировать облачные решения в таких областях как здравоохранение, финансы, путешествия, телекоммуникации и розничная торговля. Watson IoT Platform стала одним из этих направлений.

Платформу запустили около десяти лет назад. Благодаря ей пользователи получили единое пространство для управления своими устройствами интернета вещей (IoT) и могли собирать по ним необходимую аналитику.

В 2018 г. «Голубой гигант» пообещал в своем блоге, что платформа поможет организациям «добиться успеха, предоставив решение Industrial IoT, которое создано сегодня с расчетом на будущее».

Впрочем, компания инвестировала в интернет вещей в другом месте — начала поддерживать Open Horizon. Это проект с открытым исходным кодом, который обещает автономное управление более чем 10 тыс. периферийных устройств одновременно.

Кто еще отказывается от платформ

Отметим, что IBM не одинока в своем решении по поводу закрытия платформы интернета вещей. Свои услуги аналогичного характера с 15 августа 2023 г. отключает Google Cloud. Получается, что у клиентов этой платформы осталось менее года на поиск альтернатив.

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До этого, в 2019 г. Google отключил Android Things, попросив пользователей перейти на IoT Core.

Продажа смежных активов IBM

В январе 2022 г. IBM смогла найти желающего приобрести часть подразделения Watson, а именно Watson Health. Платформа занималась разработкой программных продуктов в сфере аналитики медицинских данных. Сумма сделки достаточно скромная — $1 млрд. По информации американских СМИ, компания получила прибыль в $230 млн до налогообложения.

«Голубой гигант» пытался продать этот актив по меньшей мере с начала 2021 г. По официальным заявлениям, это направление бизнеса не оправдало ожиданий руководства и так и не смогло выйти на ожидаемую прибыль.

IBM в России

В марте 2022 г. компания IBM приостановила свою деятельность в России, а в июне объявила об окончательном уходе с нашего рынка.

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О таком решении лично сообщил гендиректор компании Арвинд Кришна (Arvind Krishna), занявший свой пост 6 апреля 2020 г. Он стал преемником Вирджинии Рометти (Virginia Rometty), руководившей компанией с 2012 г. и сложившей свои полномочия январе 2020 г.

«Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», – сообщил глава IBM.

Ирина Божко

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