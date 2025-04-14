Россияне боятся ИИ. Они опасаются, что работодатели хотят не облегчить их труд, а уволить

Каждый восьмой россиянин (12%) опасается, что ИИ внедряется работодателями не для того, чтобы автоматизировать работу сотрудников, а чтобы уволить их и сэкономить деньги на их зарплатах.



Опасения россиян по поводу внедрения ИИ

Каждый восьмой (12%) из 2.5 тыс. опрошенных сотрудников российских компаний и соискателей опасается, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) вытеснит людей, сообщили CNews о результатах совместного с рекрутинговой платформой hh.ru исследования представители девелопера Level Group.

7% респондентов напрямую отвергли идею внедрения ИИ; 38,5% готовы принять ИИ, если он не заменит человека. Только около 35% принимают инициативу без оговорок, считая ее шагом к росту эффективности и освобождению времени для более сложных задач.

Больше всего опасений — у представителей ИТ и закупок: более 13% считают, что новые технологии создадут для них новые проблемы. Из регионов наибольшую поддержку ИИ продемонстрировали Татарстан и Саратовская область. В Красноярском крае преобладает нейтральная позиция — 47,4% готовы к роботизации, но без сокращений персонала. В Москве отношение осторожнее — за внедрение высказались 36,1%.

freepik, создано при помощи ИИ Россияне опасаются, что на рабочих местах их заменят на ИИ

«Исследование показало: российские сотрудники готовы к новым технологиям, однако хотят чувствовать себя защищенными в процессе их внедрения», — прокомментировала результаты опроса Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

Освобождение времени работников или сокращение расходов на зарплаты

В феврале 2024 г. CNews писал что в США из-за ИИ увольняют больше работников, чем готовы признать работодатели.

В 2023 г., например, исполнительный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) заявил, что компания приостановит найм на те позиции, которые вскоре может заменить ИИ. В прессе поднялся шум, и в результате пресс-представители IBM заявили, что никакой остановки найма нет и что компания сохранит численность персонала в 2024 г.

Эксперты из сферы трудоустройства высказывали мнение, что другие компании сделали свои выводы из этой ситуации: сокращения происходят, найм замедляется, но по возможности тихо и без упоминания роли ИИ. И лишь немногие после казуса IBM решились открыто признать, что приостанавливают найм или прямо сокращают работников в связи с тем, что их функции успешно выполняет ИИ. Среди таковых — шведская торговая фирма Klarna и сервис для изучения иностранных языков Duolingo.

Бывает и наоборот

Правда, бывают случаи, когда предприниматели, наоборот, заявляют о внедрении ИИ, а сами поручают выполнение его функций людям.

Так, в апреле 2025 г. в США были предъявлены обвинения в мошенничестве основателю и бывшему генеральному директору приложения для интернет-покупок Nate, который использовал труд сотрудников колл-центра на Филиппинах вместо обещанной инвесторам автоматизации, позволяющей пользователям совершать онлайн-транзакции «без вмешательства человека».

В декабре 2024 г. выяснилось, что единорог в сфере юридических технологий на основе ИИ EvenUp использовал людей для выполнения большей части своей работы.

В апреле 2024 г. CNews писал, что компания Amazon убрала из сети своих продуктовых магазинов Fresh в США «умные кассы» с технологией ИИ. Представленная в 2016 г. как полностью автоматизированная технология Just Walk Out, которая позволяет клиентам проходить через кассу без контакта с продавцом, на самом деле использовала огромную команду из примерно одной тыс. сотрудников в Индии. Специалисты отслеживали действия покупателей, сканировали товары по видео и выставляли счета в магазинах сети.