Из-за ИИ уволено больше работников, чем готовы признать работодатели

ИИ неизбежно заменит часть работников, считают эксперты. Однако пока бизнес не спешит афишировать уже начавшиеся увольнения или отказ от найма, предпочитая объяснять их совсем другими причинами.

Вершина айсберга

Искусственный интеллект (ИИ) стал непосредственной причиной увольнения большего числа людей в США, чем работодатели готовы признать, пишет агентство Bloomberg.

В публикации указывается, что почтовая служба United Parcel Service (UPS) разом уволила рекордное количество людей за свою 116-летнюю историю, и это стало возможным благодаря новым технологиям. Агентство приводит слова исполнительного директора компании Кэрол Тоуме (Carol Tomé) о том, что технологии машинного обучения теперь позволяют специалистам по продажам составлять коммерческие предложения, не обращаясь к экспертам по ценообразованию за рекомендациями.

«UPS - одна из всё большего количества компаний, которые должны решать сразу две проблемы с ИИ: во-первых, необходимо показать инвесторам, что ИИ действительно позволяет повысить продуктивность, а во-вторых, избежать тиражирования страхов, возникающих вследствие установления прямой связи с сокращениями работников», — говорится в материале Bloomberg. Представитель UPS заявил позднее, что ИИ не заменяет работников, и что руководство компании... «не проводило прямой линии между ИИ и сокращениями работников».

Относительно похожая ситуация наблюдается в BlackRock Inc.; компания заявила, что сократит около 600 работников, и в разосланном персоналу фирмы письме от руководителей упоминается, что новые технологии преобразят и BlackRock, и весь промышленный сектор.

Исполнительный директор компании Ларри Финк (Larry Fink) ранее неоднократно заявлял о своей убежденности в том, что ИИ приведет к «гиперпродуктивности», однако в данном письме прямой связи между новыми технологиями и грядущими увольнениями также не наблюдается. Более того, к концу года штат планируется расширить.

Истинное число уволенных

В целом, указывается в материале Bloomberg, компании в США признали, что с мая прошлого года лишь 4600 человек по всей стране были сокращены в связи с распространением ИИ. Но это не отражает реальной картины.

Как заявил Эндрю Челленджер (Andrew Challenger) старший вице-президент компании Challenger, Gray & Christmas, содействующей в трудоустройстве людей, потерявших работу, реальные цифры намного выше, но работодатели предпочитают не афишировать замену работников искусственным интеллектом, опасаясь лишней огласки.

В прошлом году, например, исполнительный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) заявил, что компания приостановит найм на те позиции, которые вскоре может заменить ИИ. В прессе поднялся шум, и в результате пресс-представители IBM заявили, что никакой остановки найма нет и что компания сохранит численность персонала в этом году.

По мнению экспертов из сферы трудоустройства, компании сделали свои выводы из ситуации вокруг IBM: сокращения происходят, найм замедляется, но по возможности тихо и без упоминания роли ИИ.

По данным Челленджера, больше всего сокращений в связи с искусственным интеллектом наблюдается в технологическом секторе.

Некоторые компании, такие как сайт помощи по домашним заданиям Chegg и сайт помощи программистам Stack Overflow, сократили штат после того, как их бизнес был напрямую подорван продуктами искусственного интеллекта. Другие компании, такие как служба хранения файлов Dropbox, поспешили переориентироваться на новую технологию, увольняя персонал, чтобы освободить место для новых сотрудников с навыками искусственного интеллекта.

Лишь немногие после казуса IBM решились открыто признать, что приостанавливают найм или прямо сокращают работников в связи с тем, что их функции успешно выполняет ИИ. Среди таковых - шведская торговая фирма Klarna и сервис Duolingo, который формально лишь сократила количество подрядчиков.

Не будем лукавить

«Не будем притворяться: сокращения из-за ИИ будут неизбежно», - заявил Боб Тухи (Bob Toohey), глава кадрового отдела страховой компании Allstate Corp. Он добавил, что это касается всего сектора, и что «Будут сокращения, но будут и улучшения условий».

Для самих компаний внедрение ИИ - скорее позитивный момент. Бизнес в основном акцентируется на том, что благодаря новым технологиям люди станут работать эффективнее. Вплоть до того, что один работник при помощи ИИ сможет выполнять задачи, для которых прежде нужны были 4-5 работников. Поэтому, отмечает Эндрю Челленджер, все эти процессы уже вовсю идут, даже если организации не спешат объявлять об этом во всеуслышание.

«Фундаментальное стремление любого бизнеса - максимально снизить издержки и увеличить прибыль, так что если появляется законная и реалистичная техническая возможность сократить из пяти работников четверых, не теряя в продуктивности, это будет сделано в любом случае», - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. По его словам, ИИ такую возможность предоставляет, так что дальнейшее развитие ситуации можно считать предрешенным. «Неизвестной величиной остаются лишь объемы социальной поддержки сокращенным работникам, которая в первую очередь подразумевает возможности по переквалификации», - подытожил Алексей Водясов.