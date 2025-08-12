Разделы

Dohmke Thomas Домке Томас


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Главные ИТ-гиганты мира остановили найм сотрудников, чтобы перейти на ИИ. За 5 лет рынок труда в ИТ изменится до неузнаваемости 1
12.08.2025 Гендиректор GitHub ушел в отставку. Нового назначать не будут, разработчики вольются в команду Microsoft 1
07.08.2025 Глава GitHub программистам: Или учитесь пользоваться ИИ, или вон из профессии 1
10.02.2023 Microsoft устроила массовые увольнения в мировом центре Open Source. GitHub закрывает все офисы и выгоняет на улицу сотни сотрудников 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Dohmke Thomas и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25030 4
GitHub 924 4
Google LLC 12070 2
Intel Corporation 12413 1
X Corp - Twitter 2896 1
Amazon Inc - Amazon.com 3081 1
Alphabet 142 1
Anthropic 37 1
OpenAI 306 1
IBM - International Business Machines Corp 9504 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16299 3
Оповещение и уведомление - Notification 5146 2
Repository - Репозиторий 977 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3684 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7929 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13175 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2116 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1519 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 143 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3033 1
MLOps - LLM - Vibe coding - Вайб-кодинг 8 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11047 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7950 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14783 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5040 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12094 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6758 1
Microsoft Xamarin 34 2
Microsoft 365 Copilot 159 1
OpenAI ChatGPT 458 1
Pexels 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 592 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 165 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 216 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 21 2
Scott Kevin - Скотт Кевин 5 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1412 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3519 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10419 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1252 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 339 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
WCCFTech - Издание 77 1
Fortune 210 1
Bloomberg 1352 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 754 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2546 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
