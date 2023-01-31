RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений

RooX усовершенствовала свою услугу по разработке PWA-приложений, разработав интерпретатор жестов, характерных для мобильных устройств. Он поможет бизнесу выпускать прогрессивные веб-приложения с нативным UX (пользовательским опытом). Благодаря интерпретатору пользователи снова смогут «свайпать», «скроллить», использовать drag&drop (перетаскивание объектов), долгие нажатия и другие знакомые всем жесты.

Всплеск интереса к PWA-приложениям возник в 2022 г. на фоне угрозы удаления приложений российских компаний из магазинов приложений. Технология PWA позволяет быстро упаковывать готовый сайт в приложение, напоминающее мобильное. Однако просто добавив манифест PWA к сайту с адаптивной версткой, невозможно получить полноценный мобильный UX, в который компании вкладываются ради транзакционности.

В мобильном приложении человек использует массу разнообразных жестов для совершения операций. В PWA-приложения по умолчанию жесты обрабатывает встроенный движок мобильного браузера. И, во-первых, в нем крайне ограничен набор обрабатываемых жестов, а во-вторых, переходы происходят между страницами, а не экранами.

Специалисты RooX проанализировали эти особенности. Для некоторых жестов их обработку в мобильном браузере пришлось заблокировать, реакцию на некоторые переопределить, и, конечно, нужно было добавить привычную пользователю реакцию на многие дополнительные жесты: разнообразные продолжительные и дробные нажатия, вызов всплывающих информационных панелей (так называемых шторок), перелистывания вправо и влево, вверх и вниз и так далее.

Таким образом была сформирована стандартная библиотека интерпретации жестов, характерных для UX мобильного приложения. Код библиотеки оптимизирован, чтобы обеспечить высокую отзывчивость интерфейса.

Созданные с использованием этой библиотеки PWA-приложения с точки зрения UX не отличаются от нативных мобильных приложений для iOS или Android. Таким образом, бизнес может предложить клиентам привычный опыт работы, а за счет этого — сохранить транзакционность и пользовательскую базу и продолжить активно продвигать свои услуги.

Ранее компания RooX дополнила свою услугу разработки PWA каталогом сценариев работы с биометрией для разных OC. В него входят сценарии привязки, аутентификации, подписи операций, работы в офлайн режиме.