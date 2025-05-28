ITFB Group представила обновление конструктора форм на платформе интеллектуального управления контентом и заявками «Симфония»

ITFB Group объявляет о выходе обновления конструктора форм на платформе «Симфония». Новая версия расширяет возможности настройки логики и интерфейса форм документов и значительно повышает гибкость работы с документами. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

«Симфония» — это платформа интеллектуального управления контентом, заявками и цифровизации бизнес-процессов, относящаяся к классам систем ECM (Enterprise Content Management), CSP (Content Services Platform) и BPM (Business Process Management). Построенная на микросервисной архитектуре, «Симфония» способна выдерживать большой объем нагрузки и при необходимости легко масштабируется горизонтально при ее росте. Ключевыми инструментами платформы являются конструкторы, позволяющие настраивать ее без программирования.

Улучшение и увеличение возможностей конструктора форм делает работу с документами более гибкой и интуитивной. Теперь пользователи могут: создавать и изменять расположение элементов с помощью drag&drop; объединять данные во вкладки, блоки и таблицы, что позволяет структурировать информацию и быстро находить нужные данные; настраивать зависимости между атрибутами и их значениями; создавать скрытые маркировки документов, которые рассчитываются на основании связанных атрибутов; управлять доступом к редактированию и обработке документа в зависимости от его статуса и роли пользователя; валидировать поступающие данные: фильтровать справочники, определять маски ввода, настраивать ограничения;настраивать формы для различных действий (кнопок) при исполнении процесса; писать код для сложных зависимостей прямо в интерфейсе платформы.

«Мы внимательно следим за тем, как «Симфонию» используют наши клиенты, и регулярно вносим улучшения с учетом пользовательского опыта и лучших практик. Новый конструктор форм позволяет нашим заказчикам делать еще более тонкие настройки не только логики бизнес кейсов, но и легко настраивать визуальное представление будущей формы документа», — сказала Анастасия Литвиненко, директор по развитию бизнеса ITFB Group, автор и идеолог платформы «Симфония».

Платформа с обновленным конструктором уже доступна для приобретения.