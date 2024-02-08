«Теком» анонсировал ORBOX с новым интерфейсом и подключаемыми модулями

Компания «Теком», разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекоммуникаций, анонсировала обновление отечественной системы автоматического контроля технического качества медиафайлов. ORBOX получил новый интерфейс, а также возможность управлять функционалом системы с помощью подключения дополнительных модулей. Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Обновленный интерфейс ORBOX сохранил привычные разделы и элементы управления системой, расширив при этом возможности для индивидуальной настройки рабочего процесса. Одним из заметных изменений стало появление темной темы. Новые тесты и источники Система дополнилась проверкой на соответствие цветового пространства. Тест позволит сопоставить фактическое цветовое пространство в метаданных файла с ожидаемыми значениями, которые пользователь задаст с помощью настроек.

Также в ORBOX увеличилось количество поддерживаемых источников. Теперь можно использовать не только облачную версию Amazon Web Services S3, но и другие объектные хранилища, совместимые с Amazon S3 API и развернутые в инфраструктуре пользователя.

С новым релизом система стала еще надежнее. Возможность развернуть высокодоступный кластер PostgeSQL позволит избежать потери информации в случае выхода из строя одного из узлов базы данных.

Теперь управлять возможностями системы можно с помощью подключения дополнительных модулей. Пользователи смогут выбирать и добавлять только те функции и проверки, которые необходимы для их работы. С этим релизом доступно расширение функциональности с помощью нового AI-теста и улучшенного приложения Drag&Drop.

Пользователи смогут увеличить количество проверок, которые проводятся с использованием алгоритмов глубокого машинного обучения. Новый тест позволяет проверять контент на наличие выпадающих полос, возникающих при передаче или переписывании контента с кассет. Проверка детектирует полосы макроблоков, которые либо осталась с предыдущего кадра, либо переместились в кадре в результате ошибки передачи или чтения.

Модуль Drag&Drop, позволяющий отправлять файлы на проверку с помощью перетаскивания мышью, в новом релизе получил заметные улучшения. Теперь в приложении доступна подробная информация по каждому из анализируемых файлов, включая статус проверки, время ее начала и окончания.

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«Теком» — российский обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИT-проектов, а также высокотехнологичных решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.