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Мужельский Антон



Рынок HR Tech 2024 1
23.12.2024 Антон Мужельский -

Антон Мужельский, ВЭБ.РФ: Наша стратегическая цель — создать максимальный цифровой комфорт для сотрудников

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Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мужельский Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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