Мужельский Антон
|Рынок HR Tech 2024 1
|23.12.2024
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Антон Мужельский -
Антон Мужельский, ВЭБ.РФ: Наша стратегическая цель — создать максимальный цифровой комфорт для сотрудников1
Мужельский Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
|МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Третьяков Ярослав 9 1
|Нартов Максим 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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