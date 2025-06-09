Nexign усилила безопасность и отказоустойчивость СУБД Nexign Nord

Компания Nexign обновила СУБД собственной разработки, предназначенную для использования в высоконагруженных системах и приложениях со сложной структурой. Среди главных нововведений пятой версии Nexign Nord — многопоточная репликация для оптимизации передачи данных, менеджер ресурсов, расширенные возможности безопасности и удобные интерфейсы для управления кластером и доступом пользователей. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

СУБД Nexign Nord построена на базе свободной СУБД PostgreSQL. Решение включено в реестр отечественного ПО и способно полноценно заменить такие зарубежные аналоги, как Oracle Database и Microsoft SQL Server. Функциональность текущей версии Nexign Nord обновлена до наиболее свежего релиза PostgreSQL 17. Кроме того, система получила ряд доработок, нацеленных на повышение производительности, отказоустойчивости и безопасности. Улучшения были реализованы в результате работы с обратной связью от enterprise-клиентов.

Одно из ключевых нововведений Nexign Nord 5 — многопоточная репликация, предназначенная для оптимизации передачи данных в сетях с высокой задержкой и нестабильным соединением. Для таких сетей характерна потеря пакетов данных, что может привести к существенному снижению производительности, сбою интерфейсов и другим сетевым проблемам. Многопоточная репликация позволяет избежать этого — данные передаются в двустороннем режиме без потери качества. Это особенно актуально для тех пользователей, базы которых распределены на большие расстояния. Nexign смогла развернуть многопоточную репликацию данных первой на российском рынке.

Также в пятой версии СУБД появился менеджер ресурсов, который дает возможность разделять ресурсы системы между потребителями. Новая функциональность позволяет управлять несколькими рабочими нагрузками в базе данных и грамотно распределять потребление мощностей процессора (CPU). Это помогает избежать внезапных аварий из-за нехватки памяти, а также ситуаций, когда сбой в одной из программ приводит к потреблению ею всех ресурсов, что негативно отразится на остальных пользователях.

Уровень защищенности Nexign Nord 5 соответствует стандартам и требованиям безопасности ФСТЭК. В частности, в СУБД появился дополнительный аудит безопасности событий и защиты объектов. Он позволяет увидеть попытки аутентификации пользователей, их действия или попытки действий. Администраторы, в свою очередь, получили возможность установить защиту на объекты базы данных — схему, таблицу или пакет. В таком случае внесение изменений в них будет ограничено настраиваемым временным окном или полностью заблокировано.

Также команда Nexign уделила особое внимание повышению удобства системы для пользователей. В Nexign Nord 5 обновлен графический интерфейс управления кластером. Он позволяет осуществлять визуальный мониторинг состояния, управлять сервисами и топологией, редактировать параметры.

«В новой версии Nexign Nord 5 мы сосредоточились на удобстве управления, стабильности работы и безопасности данных — именно эти качества востребованы бизнесом в условиях растущего спроса на надежные и защищенные решения. В СУБД внесен ряд доработок, которые позволили сделать ее еще более подходящим для решения актуальных задач крупного корпоративного сегмента. Клиенты получают современное, полностью локализованное решение, готовое к высоким нагрузкам и не уступающее международным аналогам», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.