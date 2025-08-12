Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон Nexign Interconnect
Nexign Interconnect — высоконагруженная система, применяемая для автоматизации финансовых расчётов между операторами связи, управления трафиком и тарификацией, а также для задач аналитики и отчётности.
УПОМИНАНИЯ
|12.08.2025
|Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK 1
|03.10.2023
|Nexign представила обновленный продукт для автоматизации расчетов между операторами связи 1
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 121 1
|Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 128 1
|Oracle Java Development Kit - JDK 186 1
|Oracle Java - язык программирования 3267 1
|Нартов Максим 23 1
|Кузнецов Александр 137 1
|Сосин Сергей 10 1
