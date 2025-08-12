Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

МегаФон Nexign Interconnect


Nexign Interconnect — высоконагруженная система, применяемая для автоматизации финансовых расчётов между операторами связи, управления трафиком и тарификацией, а также для задач аналитики и отчётности. 

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK 1
03.10.2023 Nexign представила обновленный продукт для автоматизации расчетов между операторами связи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 288 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2008 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2049 1
Управляемость - Manageability 1837 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21441 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 235 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 663 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1135 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 121 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 128 1
Oracle Java Development Kit - JDK 186 1
Oracle Java - язык программирования 3267 1
Нартов Максим 23 1
Кузнецов Александр 137 1
Сосин Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2727 1
Аудит - аудиторский услуги 2904 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 884 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще