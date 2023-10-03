Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Nexign представила обновленный продукт для автоматизации расчетов между операторами связи

Nexign представила обновленный продукт класса Business-to-Operators — Nexign Interconnect. Он предназначен для автоматизации расчетов между цифровыми компаниями и максимизации доходов от их взаимодействия.

Обновленный Nexign Interconnect усилен аналитическим модулем, который позволяет учитывать различные виды сезонности и мировых событий на прайм-направлениях. Анализируя отдельные начисления, продукт помогает компаниям выявить наиболее перспективных партнеров для взаимодействия. Высоконагруженная архитектура системы позволяет обрабатывать до 10 млрд событийных записей в сутки. При построении партнерской системы в Nexign Interconnect операторам доступна обработка различных видов трафика, сигнальных данных, event-driven-продаж в разрезе контент-услуг, разовых и периодических начислений. Продукт позволяет телеком-компаниям автоматизировать прием прайс-листов партнеров, настраивать подготовку и предбиллинг данных, а также проводить высокоскоростную тарификацию и сверку отчетов.

«В процессе цифровизации телекоммуникационной отрасли структура взаимодействия компаний становится все более развитой, растет число новых телеком-операторов, MVNO и банков. Основой доверия между участниками рынка выступает высокоточный взаимный биллинг услуг: от пропуска трафика до продаж сложных продуктов с длинной цепочкой создания ценности. Nexign Interconnect оптимизирует процесс расчетов между операторами, минимизируя финансовые риски, которые связаны с неуплатой или ошибками в выставлении счетов. Мы убеждены, что этот продукт станет незаменимым инструментом для многих цифровых компаний», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента в Nexign.

Nexign Interconnect включен в реестр отечественного ПО и рассчитан на поддержку высокой нагрузки операторов уровня Tier 1.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создается ГИС с генами всех живых организмов страны. В ней будут храниться обезличенные генетические данные россиян

«Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция»

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь

В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще