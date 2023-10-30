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На CNews Forum 2023 эксперт Nexign расскажет об эффективном подходе к импортозамещению ИТ-решений

Компания Nexign, российский разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, примет участие в CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра.

В рамках конференции директор по развитию бизнеса Nexign Максим Нартов выступит с темой «Импортозамещение — не самоцель, а повод навести порядок». Он расскажет о том, как компании перестраивают свой ИТ-ландшафт, с какими трудностями сопряжен этот процесс и какой подход при выборе определенного отечественного продукта будет эффективным в долгосрочной перспективе. Сейчас компаниям важно отказаться от временных решений и перейти к стратегическому перестроению ИТ-инфраструктуры. Выбирать продукты, рассчитанные не только на реализацию текущих, но и будущих задач. Ориентироваться на тех вендоров, которые развивают свои продукты на основе опыта взаимодействия с клиентами из разных сегментов рынка и стран.

На стенде Nexign эксперты компании представят решения для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Среди них BSS для управления ключевыми процессами телеком-операторов, решения для поддержки HR-цифровизации и продукты, позволяющие компаниям реализовывать бизнес-кейсы и разрабатывать собственные ИТ-решения.

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