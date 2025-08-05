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Решение для роуминговых расчетов от Nexign включено в реестр отечественного ПО

Компания Nexign ( «Нэксайн») объявила о включении Nexign Roaming Support System, решения для поддержки роуминговых взаиморасчетов между операторами связи по стандартам TAP и BCE, в Единый реестр отечественного программного обеспечения.

Nexign Roaming Support System — единственное полностью российское решение для автоматизации межоператорских расчетов в роуминге с поддержкой сразу двух стандартов: TAP и BCE. BCE позволяет операторам связи выставлять счета на основе агрегированных данных. Это гарантирует большую гибкость расчетных процедур и упрощает процесс тарификации. Решение обеспечивает поддержку роуминга в соответствии с современными международными стандартами, позволяет полностью автоматизировать обмен межсетевыми и международными роуминговыми данными, а также монетизировать услуги 5G и интернета вещей (IoT).

Согласно исследованию глобального рынка роуминга, проведенному компанией ROCCO, Nexign Roaming Support System включено в список решений, лидирующих в данном сегменте телеком-рынка и соответствующих международным стандартам и бизнес-требованиям операторов.

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«Роуминг — это неотъемлемая часть сервисного портфеля любого оператора связи. Наше решение для роуминговых расчетов уже доказало свою эффективность у ряда клиентов в России и странах СНГ и продолжает активно развиваться. Сегодня оно позволяет операторам снизить ТСО за счет автоматизации расчетов по стандартам TAP и ВСЕ, повысить рентабельность услуг благодаря монетизации 5G. Новая версия Nexign Roaming Support успешно работает у крупного оператора в СНГ и в настоящее время проходит этап тестирования у одного из лидеров телекоммуникационной отрасли России», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Решение Nexign Roaming Support System включает все инструменты управления роумингом, необходимые как небольшим операторам связи, так и крупным компаниям уровня Tier-1. Оно дает возможность гибко разделять трафик на TAP- и BCE-потоки, формировать и обрабатывать по ним раздельные счета, а также поддерживает работу с TAP- и BCE-файлами. Кроме того, оно обеспечивает поддержку нормативно-справочной информации, включая картотеку партнеров по роумингу, необходимые договоры и справочники. Также решение NexignRoaming Support System может работать в режиме роумингового брокера.

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