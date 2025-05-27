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МегаФон Nexign Anomaly Detector


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве 1
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

 1
12.09.2023 Nexign выпустила продукт для обнаружения аномалий в метриках бизнес-процессов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 281 2
Oracle Corporation 6758 1
МегаФон 9269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1843 1
МегаФон - Nexign Partner Management 4 2
ScyllaDB 6 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 14 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 10 1
МегаФон - Nexign Mediation 4 1
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Docker - Платформа распределённых приложений 360 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 321 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1349 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5895 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 662 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2968 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 862 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7932 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4993 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
МегаФон - Nexign Academy 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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