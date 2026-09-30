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Nexign и «Флант» подтвердили совместимость: ML-мониторинг поможет предотвращать сбои в ИТ-инфраструктуре на базе Deckhouse Platform

Российский разработчик ИТ-решений Nexign и компания «Флант» завершили испытания своих продуктов. По итогам тестов система интеллектуального анализа Nexign Anomaly Detector (NAD) получила сертификат совместимости с Deckhouse Platform. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Теперь крупный бизнес может разворачивать ML-аналитику Nexign в отказоустойчивых средах под управлением единой платформы от «Фланта». Заказчики получают готовый технологический стек, который объединяет оркестрацию гибридного ландшафта и глубокий контроль бизнес-метрик на основе машинного обучения.

Deckhouse Platform — это платформа для построения гибридной распределенной инфраструктуры. Через общий control plane решение позволяет централизованно управлять любыми типами нагрузок компании: микросервисами в контейнерах, классическими виртуальными машинами, базами данных и ИИ-моделями. Платформа обеспечивает создание идентичных, предсказуемых сред с общей системой безопасности поверх любой инфраструктуры, объединяя публичные облака, частные ЦОДы и физические серверы (bare metal). Продукт включен в Единый реестр российского программного обеспечения.

Nexign Anomaly Detector дополняет штатный мониторинг и использует технологии машинного обучения для анализа поведения метрик и выявления отклонений от базового состояния. Система предупреждает об аномалиях и определяет связи между ними. Решение интегрируется с существующими системами мониторинга процессов предприятия и штатными интерфейсами, что упрощает конфигурирование и адаптацию пользователей.

Совместная работа двух продуктов закрывает потребности бизнеса в безопасном управлении сложными ИТ-ландшафтами. Deckhouse Platform выступает надежным фундаментом и обеспечивает бесперебойную работу распределенной среды, а Nexign Anomaly Detector автоматически выявляет в ней потенциальные сбои. Такое разделение зон ответственности позволяет ИТ-командам видеть целостную картину состояния бизнеса. В результате компании переходят от реактивного наблюдения к проактивному управлению качеством сервисов, устраняя инциденты до того, как они затронут конечных пользователей и отразятся на выручке.

«Для бизнеса важно не только наблюдать за инфраструктурой, но и понимать, как отклонения отражаются на транзакциях, выручке и качестве сервиса. Nexign Anomaly Detector помогает обнаруживать аномалии раньше штатного мониторинга и связывать их в единую картину. Совместимость с Deckhouse Platform упрощает внедрение решения в Kubernetes-контуры и ускоряет переход к проактивному управлению инцидентами. Сертификация подтверждает, что оба продукта готовы к совместной промышленной эксплуатации», – сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Наши крупные клиенты доверяют платформе Deckhouse все больше критически важных систем: сегодня в одном контуре могут бесшовно работать и классические приложения в виртуальных машинах, и современные микросервисы. Интеграция с Nexign Anomaly Detector помогает соответствовать высоким стандартам построения критической инфраструктуры: умные алгоритмы заранее находят скрытые сбои, пока они не переросли в проблемы, отсекают лишние уведомления и позволяют быстро наладить порядок в работе системы. Это гарантирует бизнесу уверенность в непрерывности работы сервисов», – сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».

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