Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

Nexign и «Флант» договорились о технологическом сотрудничестве

Разработчики enterprise-решений для различных отраслей экономики компании Nexign («Нэксайн») и «Флант» объявили о начале сотрудничества, направленного на развитие совместных технологических решений в области виртуализации, контейнеризации, а также оркестрации и управления сложными облачными системами.

Компании уже запустили несколько направлений совместной работы: тестирование продуктов Nexign на совместимость с решениями Deckhouse («Флант»), обсуждение возможности размещения ПО Nexign в канале продаж и магазине программного обеспечения Deckhouse, а также проработку интегрированного пакета продуктов для быстрого развертывания и управления решениями Nexign.

«Сотрудничество с «Флантом» открывает для Nexign сразу несколько перспективных возможностей. В частности, мы получаем дополнительный канал распространения наших продуктов Nexign Nord и Nexign Anomaly Detector через экосистему партнера. Кроме того, благодаря партнерству мы сможем улучшить клиентский опыт: ускорить запуск, упростить сопровождение и обеспечить надежную поддержку контейнеризированной инфраструктуры», — отметил Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.

«Партнёрство с Nexign усиливает нашу позицию в сегменте гибридных инфраструктур. Спрос на решения, которые одинаково эффективно работают в публичном облаке и на приватных площадках, растёт — особенно в регулируемых отраслях. Экспертиза Nexign в разработке высоконагруженных прикладных систем и наши компетенции в управлении Kubernetes-платформами дополняют друг друга. Это даёт заказчикам возможность быстрее масштабировать сервисы, соблюдать требования к локализации данных и снижать операционные расходы за счёт унификации инструментов развёртывания и мониторинга», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Компании также планируют обмениваться опытом и лучшими практиками в области виртуализации и контейнеризации, углублять интеграцию между своими продуктами и совместно разрабатывать новые пакеты продуктов и решений для гибридных платформ.

Ожидается, что развитие партнерства позволит заказчикам быстрее внедрять продукты Nexign, снизить сложность эксплуатации инфраструктуры и получить более комплексные решения для мониторинга, управления и развития современных облачных сред.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Розовые очки вдребезги. Принудительное внедрение ИИ довело продавца знаменитой пиццы до убытка больше $100 млн и ввергло его в финансовую яму

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290