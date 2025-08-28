Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап»

Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред «Киберпротект» официально подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и российской системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап». Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью управления данными при минимальных затратах. Она обладает всеми возможностями БД PostgreSQL и содержит доработки для повышения безопасности и совместимости приложений, работающих с Oracle. В Nexign Nord также включены дополнительные модули, которые предоставляют высокий уровень отказоустойчивости и гибкое управление СУБД. Решение обеспечивает импортозамещение Oracle Database, Microsoft SQL Server и предоставляется с технической поддержкой различных уровней.

«Кибер Бэкап» — решение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков. Его можно интегрировать в ИТ-системы любого размера и использовать на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, а также в государственных организациях. «Кибер Бэкап» позволяет защищать данных операционных систем, платформ виртуализации, СУБД и приложений.

«Крупные компании работают с огромными объемами данных, и их потеря или недоступность даже на несколько часов могут привести к миллионным убыткам и репутационным рискам. Совместное использование СУБД Nexign Nord и «Кибер Бэкап» обеспечивает максимальную защиту данных, гибкое восстановление и эффективное управление ИТ-инфраструктурой наших клиентов. Кроме того, Nexign Nord гарантирует высокий уровень безопасности и отказоустойчивости за счет резервного копирования и кластеризации, может работать в высоконагруженных системах, выполняя более 12,5 тыс. транзакций в секунду», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Решения на технологической основе PostgreSQL наиболее динамично развиваются и встраиваются в российский ландшафт ИТ-инфраструктуры предприятий, приходя на смену зарубежным системам. Для «Киберпротекта» технологическое партнерство с разработчиками СУБД и максимальная поддержка совместимости продуктов — стратегически важная задача. Подтвержденная совместимость «Кибер Бэкапа» и СУБД Nexign Nord позволяет нашим общим с Nexign заказчикам пользоваться всеми наиболее важными и необходимыми возможностями резервного копирования, создавать полные и инкрементные копии, осуществлять гранулярное восстановление, работать с кластерами Patroni и многое другое. Уверен, что дальнейшее развитие наших продуктов и их совместное использование принесет пользу рынку и развитию доступной экосистемы отечественных решений», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».