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МегаФон Nexign ReQuest
Nexign ReQuest - универсальная low-code платформу для обработки и визуализации данных. Она позволяет повысить эффективность работы оператора при обработке клиентских обращений, а также улучшить взаимодействие подразделений, включая контактный центр, поддержку продаж, работу с претензиями и оперативно-техническое управление.
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве 1
|19.03.2024
|Новая low-code-платформа Nexign облегчит работу службам поддержки 1
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 55 1
|МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 281 1
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