Nexign ReQuest - универсальная low-code платформу для обработки и визуализации данных. Она позволяет повысить эффективность работы оператора при обработке клиентских обращений, а также улучшить взаимодействие подразделений, включая контактный центр, поддержку продаж, работу с претензиями и оперативно-техническое управление.