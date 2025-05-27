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МегаФон Nexign ReQuest


Nexign ReQuest -  универсальная low-code платформу для обработки и визуализации данных. Она позволяет повысить эффективность работы оператора при обработке клиентских обращений, а также улучшить взаимодействие подразделений, включая контактный центр, поддержку продаж, работу с претензиями и оперативно-техническое управление.

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве 1
19.03.2024 Новая low-code-платформа Nexign облегчит работу службам поддержки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 55 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 281 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5567 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 225 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 691 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2612 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1309 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7059 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4609 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9648 1
МегаФон - Nexign Partner Management 4 1
Высоколян Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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