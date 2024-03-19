Новая low-code-платформа Nexign облегчит работу службам поддержки

Nexign представила новый продукт – ReQuest, low-code-платформу для обработки и визуализации данных. Продукт служит единой точкой доступа к информации о клиенте, что помогает сократить время обработки заявок и снизить совокупную стоимость владения.

Nexign ReQuest — это low-code платформа для получения, обработки и визуализации данных в соответствии с бизнес-сценариями. Она упрощает сбор данных из различных источников, включая СУБД, системы хранения логов, внешние и внутренние системы, используя API-запросы. С помощью Nexign ReQuest операторы контакт-центров и сотрудники поддержки получают «единое окно» доступа к информации о клиенте. Это сокращает время на обработку и закрытие обращений в три раза. Благодаря продукту количество обращений на каждый следующий уровень поддержки уменьшается до 40%, а нагрузка на профильные подразделения и совокупная стоимость владения (ТСО) снижаются до 30%.

Nexign ReQuest автоматизирует получение и обработку данные из разнородных источников и визуализирует их в структурированном виде. Например, платформа интегрируется с чат-ботами и IVR-системами для автоматического поиска ответа на типовые вопросы и их обогащения дополнительными данными, применяется для выгрузки данных для CRM-систем. Кроме того, продукт может подключаться к новым сторонним системам с помощью расширений-адаптеров, что дает возможность создавать новые сценарии обработки запросов без привлечения разработчиков.

«При работе с обращениями пользователей операторы контакт-центров и сотрудники поддержки часто вынуждены вручную собирать данные из различных баз ввиду отсутствия автоматизации действий при анализе заявок. Это усложняет процесс обработки запроса клиента, может негативно повлиять на его лояльность. Наш продукт Nexign ReQuest помогает решить эту проблему, значительно сократить время на обработку абонентских обращений. Он работает у российского оператора уровня Tier-1 и уже доказал свою эффективность», — сказал Михаил Высоколян, руководитель проекта в Nexign.