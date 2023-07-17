Nexign расширила линейку продуктов для разработчиков в Nexign Store

Компания Nexign открыла продажи продуктов Nexign Business Rules Engine и Nexign Data Integrator в Nexign Store. Они являются полностью российскими продуктами, зарегистрированными в реестре отечественного ПО. В основе новых инструментов лежат no-code и low-code технологии, которые позволяют использовать продукты бизнес-пользователям с минимальными знаниями программирования. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Nexign Business Rules Engine представляет собой универсальную no-code систему для обработки входящих событий по заданным правилам и критериям. Она автоматизирует принятие решений в различных сценариях и приложениях, снижая затраты на поддержку процессов. Nexign Business Rules Engine получает данные в виде набора атрибутов, применяет к ним установленные правила и инициирует действия в соответствии с ними. Правила создаются и настраиваются через web-интерфейс со встроенным отладчиком.

В свою очередь, Nexign Data Integrator представляет собой высокопроизводительную low-code платформу для создания сценариев обработки данных любого уровня сложности через графический интерфейс. Она служит универсальным центром для выстраивания ETL-процессов, таких как извлечение, фильтрация, объединение, перемещение и выгрузка данных. Nexign Data Integrator позволяет определять и отслеживать изменения в данных, выявлять несоответствие информации, хранящейся в нескольких системах, и автоматически ее корректировать.

«Мы создали Nexign Store, чтобы помочь компаниям-разработчикам ускорить процесс разработки и упростить обработку данных. Это является одним из важных факторов при создании решений для замены зарубежного ПО и дальнейшего развития отечественной ИТ-индустрии. Мы рады объявить о пополнении линейки продуктов в Nexign Store такими инструментами, как Nexign Business Rules Engine и Nexign Data Integrator. Мы верим, что они будут востребованы сказал разработчиков благодаря своей надежности и простоте использования», — сказал Владислав Шмидт, генеральный директор Nexign Solutions.

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Продуктовая линейка Nexign включает в себя как конвергентные BSS-решения для управления ключевыми процессами телеком-операторов, так и системы для улучшения взаимодействия сотрудников внутри компании и создания цифровых экосистем.