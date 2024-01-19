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Nexign выпустила новое полностью импортозамещенное поколение Nexign BSS

Компания Nexign выпустила новое поколение Nexign BSS, цифровой биллинговой платформы для трансформации бизнес-процессов телеком-операторов. Это первая импортозамещенная биллинговая система для операторов уровня Tier-1/2, разработанная без использования Oracle и другого коммерческого иностранного ПО. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Новая платформа Nexign BSS построена на основе современной модульной микросервисной архитектуры и поставляется с комплектом документированного API. Это значительно ускоряет процесс внедрения изменений и запуска новых услуг на рынок по сравнению с традиционными монолитными системами. Решение повышает операционную эффективность и значительно снижает затраты на лицензии на стороннее ПО: например, в четыре раза при отказе от использования Oracle Standard Edition и в несколько раз больше при переходе с Oracle Enterprise Edition для оператора среднего размера.

Nexign BSS помогает операторам увеличить ARPU за счет предложения абонентам комплексных продуктов, включающих различные телеком-услуги, цифровые сервисы, а также продукты и услуги партнеров. Решение предоставляет универсальные и единообразные механизмы для low-code конструирования продуктов и услуг для любых направлений бизнеса, типов и технологий сетей. Кроме того, Nexign BSS является первой в РФ биллинговой системой с возможностью монетизации ресурсов и сервисов сетей 5G Standalone. Она включает инструменты для создания гибридных коммерческих продуктов, одновременно поддерживающих работу 4G/5G, и позволяет реализовать подходы 5G на базе существующей архитектуры 4G.

«Сегодня операторы стремятся усилить свое присутствие за пределами телеком-индустрии, повысить скорость вывода на рынок цифровых сервисов, и наша новая платформа Nexign BSS может значительно облегчить этот процесс. Nexign BSS помогает цифровизировать и персонализировать опыт клиентов оператора, демонстрирует высокую производительность и оптимизирует затраты в высокотехнологичной телеком-инфраструктуре. Открытая модульная архитектура позволяет быстро интегрировать платформу в уже существующую инфраструктуру оператора, а также применять ее за пределами телеком-индустрии. Кроме того, наш опыт работы с лидерами рынка доказывает, что решение способно сохранять свои функциональные и нефункциональные возможности при работе на высоконагруженных сетях операторов связи уровня Tier1/2, не теряя при этом своих характеристик, предъявляемых современными стандартами связи и требованиями клиентов», — сказал Михаил Матюшин, генеральный директор Nexign.

Nexign BSS поддерживает единый подход к обслуживанию клиентов в различных каналах взаимодействия, безопасно интегрируется с ними с помощью публичного API. Платформа развертывается on-premises, в частном или публичном облаке, горизонтально и вертикально масштабируется в соответствии с требованиями оператора к производительности и отказоустойчивости. Nexign BSS использует catalog-driven подход для управления продуктами и продуктовыми заказами, поддерживает процесс непрерывной интеграции и внедрения CI/CD. Решение соответствует стандартам TM Forum и 3GPP.

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Бизнес

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Nexign – российский разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики.

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